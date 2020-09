Da domani in Francia regole più flessibili su scuole elementari e materne: la chiusura di una classe potrà essere decisa soltanto a partire da 3 casi di positività. Restrizioni fino al 4 ottobre anche in Grecia, in Uk gli esperti avvertono: se non si cambia direzione, potrebbero esserci 50mila contagi e 200 morti al giorno in autunno. Gli Usa restano il paese al mondo più colpito da Covid-19

Madrid si sveglia semi-blindata, con sei distretti, nelle zone più povere e fragili, isolati. In Gran Bretagna 15 milioni di persone sono sottoposte a qualche tipo di restrizione “per evitare un nuovo lockdown” mentre oltre la metà dei dipartimenti in Francia, che ha superato i 13mila nuovi contagi per due giorni di fila e si mantiene sopra i 10mila, è dichiarato in “zona rossa” per allerta coronavirus. In un’Europa che settimana dopo settimana fa fronte a un costante aumento delle infezioni da coronavirus, l’Italia continua a restare sotto i livelli di guardia, mentre dall’altra parte dell’oceano, gli Stati Uniti restano il paese più colpito al mondo dal Covid-19, con 199.512 vittime e 6.805.629 casi di contagio.

Francia – Cinquanta dipartimenti (in tutto sono 101, di cui 5 d’oltremare) corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale sono stati dichiarati in “zona di circolazione attiva del virus”. Una classificazione che permette, tra l’altro, ai prefetti di adottare misure supplementari per contenere la diffusione del virus. La mappa delle “zone di circolazione attiva” di Sars-Cov-2 comprende anche tutte le regioni della costa sudorientale, dai Pirenei orientali al confine italiano, un’ampia porzione di territorio nella regione centro-est, l’area attorno a Parigi. E da domani saranno introdotte regole più flessibili nelle scuole elementari e materne, dove tutte le classi potranno continuare la loro attività normale anche se un allievo sarà risultato positivo al tampone. L’interessato resterà a casa e i suoi compagni continueranno le attività scolastiche in attesa del suo ritorno. La chiusura di una classe potrà essere decisa soltanto a partire da 3 casi di positività.

Regno Unito – I professori Patrick Vallance e Chris Whitty, consiglieri del governo di Boris Johnson, hanno spiegato che il Regno Unito potrebbe tornare a ottobre a un livello di 50mila contagi da coronavirus al giorno (contro i 3900 di ieri) e di 200 morti quotidiani a novembre se il rimbalzo dei casi non verrà fermato ora. I due esperti hanno dunque indicato la necessità di restrizioni sui contatti sociali in tutte le aree del Paese dove l’indice d’infezione Rt sia di nuovo superiore alla soglia 1. Vallance ha pure additato gli esempi di Francia e Spagna, dove i contagi – più numerosi rispetto al Regno – sono riaumentati fra i ventenni per poi estendersi ad altre fasce di età e portare anche a una graduale ripresa dei decessi. Vallance ha precisato comunque che quei numeri non sono una previsione, ma quello che potrebbe accadere se la popolazione non cambia atteggiamento. Per Whitty la situazione della pandemia in Uk ha, “in senso molto negativo, svoltato” e “sta andando nella direzione sbagliata“, con un deciso aumento di contagi. “Se faremo troppo poco – ha aggiunto -, il virus andrà fuori controllo”. In più, ha aggiunto, non esiste alcuna prova a sostegno delle teorie secondo cui il coronavirus si sarebbe ‘indebolito’. “Mentre la malattia si diffonde tra i gruppi d’età, ci aspettiamo di vedere che aumentino le ospedalizzazioni e quindi purtroppo anche i decessi. Il messaggio è semplice – ha concluso -, il virus non ha cambiato la sua portata e propensione a causare malattia e morte”.

Germania – 922 nuovi casi di Covid-19. In Baviera obbligatorio l’uso delle mascherine nelle piazze a Monaco e in altre zone della regione considerate potenziali focolai, oltre nelle zone “in cui il distanziamento non può essere osservato o dove non si desidera osservarlo”. Sabato 2.297 nuovi casi di contagio, il numero più alto da aprile.

Grecia – Da oggi fino al 4 ottobre sono in vigore nuove misure: previsto un massimo di 9 persone per riunioni ed incontri al chiuso e all’aperto. Stop ai concerti e alle proiezioni nei cinema, mentre alle cerimonie (matrimoni, battesimi e funerali) può partecipare un massimo di 20 persone. Agli over 65 è raccomandato di limitare i propri spostamenti a quanto strettamente necessario, evitare il contatto con persone diverse dal loro ambiente familiare e i mezzi pubblici. Telelavoro obbligatorio al 40% per i dipendenti pubblici e privati che svolgono lavori d’ufficio o che possono essere svolti non in presenza. Viaggio di andata e ritorno dal lavoro in tre turni per il settore pubblico.

(ha collaborato Francesco De Palo)