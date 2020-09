di Silvia Zamboni*

Il 20 e 21 settembre voterò convintamente No alla riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari. Tanti i motivi a sostegno di questa scelta che condivido con i Verdi/Europa Verde.

Innanzitutto la ritengo una riforma che non comporta né sostanziali benefici economici in termini di riduzione della spesa pubblica (tanto varrebbe diminuire invece i compensi dei Parlamentari) né benefici dal punto di vista dello snellimento dell’iter legislativo. In mancanza di una differenziazione dei ruoli tra le due Camere, come in questo caso, l’attuale bicameralismo che contraddistingue il nostro sistema parlamentare rimarrebbe tal quale.

In questa ottica era molto più pertinente ed efficace la riforma proposta da Renzi di eliminare il Senato, scelta che avrebbe portato al superamento delle more del “bicameralismo perfetto” riducendo sì il numero dei parlamentari, ma nella cornice di una netta semplificazione del procedimento legislativo con superamento della doppia/tripla lettura parlamentare dei provvedimenti.

Il secondo motivo per cui voterò No è che una riforma di questo genere, ossia in grado di mutare radicalmente il rapporto numerico tra eletti ed elettori, non può essere disgiunta temporalmente da una riforma elettorale in grado di garantire un’equilibrata ed omogenea rappresentatività territoriale della Camera dei Deputati e del Senato. Per questo ai fautori della riforma chiedo che senso abbia un taglio dei parlamentari puramente lineare in assenza di una bilanciata riformulazione dei collegi elettorali.

Per quanto riguarda il Senato, ad esempio, come hanno già rilevato fior fiori di costituzionalisti, in Senato alcune regioni sarebbero sottorappresentate rispetto ad altre. È il caso, ad esempio, dell’Abruzzo che, con 1.300.000 abitanti, avrebbe diritto a quattro senatori, mentre il Trentino-Alto Adige, con le sue due province autonome e una popolazione complessiva di un milione di abitanti, ne eleggerebbe sei; fino alla Liguria che con cinque seggi porterebbe in Senato una rappresentanza della sola area genovese. È così che si pensa di costruire l’indispensabile legame tra eletti e territori che li eleggono?

Infine, tagliare il numero dei parlamentari come riforma fine a se stessa serve solo ad alimentare il clima di discredito verso la classe dirigente elettiva, discredito che molti (non tutti, ovvio) rappresentanti dei Cinquestelle – il partito promotore della riforma – contribuiscono però ad alimentare con la scarsa prova che danno di sé nelle istituzioni.

Se il problema che si vuole affrontare è la scarsa qualità del personale politico, è banale ma non secondario obiettare che la riduzione del numero dei parlamentari non equivale affatto ad aumentarne la qualità né l’efficienza. Anzi: un minor numero di eletti porterebbe statisticamente a ridurre il numero di quelli competenti. Il problema dello spessore di elette ed eletti lo si affronta entro i partiti – con l’appoggio vitale di formazioni civiche e movimenti – con sistemi di reclutamento e selezione del personale politico e di formazione delle liste finalizzati a premiare le competenze, anziché l’obbedienza e la subalternità ai leader, il cui potere, con un numero minore di eleggibili, risulterebbe ulteriormente dilatato.

C’è semmai un problema più serio che riguarda il ruolo del Parlamento (e, analogamente, delle assemblee elettive nel nostro Paese, dai Comuni alle Regioni da quando si eleggono direttamente Sindaci e Presidenti di Regione): il progressivo venir meno della montesquieuiana canonica distinzione dei poteri, ovvero tra quello legislativo assegnato al Parlamento e quello esecutivo assegnato al Governo (localmente alle Giunte). Oggi Consigli e Parlamento, spesso messo alle strette dal voto di fiducia, in nome della governabilità rischiano di divenire organi di ratifica dei provvedimenti proposti dall’esecutivo, piuttosto che luogo di esercizio del potere legislativo.

A supporto del mio No non ci sono strumentali motivazioni politiche, ovvero la speranza che la vittoria del No porti alla caduta del governo: la battaglia politica deve prescindere dall’assalto alla Costituzione. Intanto rilevo che la vittoria a mani basse dei Sì data per scontata fino a poco tempo fa sull’onda del diffuso “malpancismo anti-casta” sta perdendo terreno, e che ha perso per strada molti dei suoi originari padri e madri. Anche all’interno di partiti che l’hanno votata – Lega e Pd in testa – viene data indicazione di “liberi tutti” nel primo caso, mentre si manifestano ampi dissensi nel secondo, con un numero crescente di esponenti che si schierano per il No.

La vera incognita oggi è però un’altra: l’affluenza alle urne in un periodo di ripresa del contagio Covid-19. È vero che ci sono le elezioni regionali a fare da traino. Ma anche quelle potrebbero essere influenzate dal fattore affluenza, questa volta determinato da motivazioni sanitarie piuttosto che dalla disaffezione al voto. Un’incognita questa che rafforza l’interrogativo se non fosse il caso di rinviare le elezioni, per lo meno il referendum costituzionale. Capisco che sono decisioni politicamente pesanti da prendere, e che non sarebbe mancato chi avrebbe gridato alla riduzione degli spazi democratici del confronto elettorale. Ma non può non destare perplessità la riapertura delle scuole per richiuderle una settimana dopo e trasformarle in seggi elettorali.

Tornando, in conclusione, al “borsino” del voto al referendum, la ripresa di consensi a sostegno del No forse può valere da indicatore che gli italiani sanno distinguere tra qualità e quantità. Non è poco, considerato il contesto che, proprio a cominciare dai Verdi/Europa Verde, ci vede spesso critici verso il governo e il Parlamento. Con la consapevolezza, però, che affidarsi alle scorciatoie dettate dall’improvvisazione al potere non può che peggiorare le cose.

*Capogruppo Europa Verde e Vice Presidente Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna