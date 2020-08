L'incidente dovuto al maltempo. I carabinieri stanno ascoltando il titolare del campeggio in quanto persona informata sui fatti. Interventi di soccorso anche in molte zone del Nord del paese. Continuano le ricerche del cercatore di funghi disperso nel Varesotto. Uomo colpito da un fulmine vicino a Bergamo. Chiusa l'autobrennero

Il temporale, il vento. Un albero non regge e cade. Sotto il tronco di un pioppo di 4 metri e i rami finisce una tenda del camping. All’interno anche due bambine, di 14 anni e 2 anni e mezzo. La più piccola muore sul colpo, la più grande poche ore dopo il ricovero in terapia intensiva. Leggermente ferita la sorella più grande di 19 anni. Illesi i genitori un fratellino di 9 anni. La famiglia, di origini marocchine e residente a Torino, ha dato il consenso per l’espianto degli organi della quattordicenne. È successo nella notte a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara, nel campeggio Verde Mare. Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un’ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso ma non è potuto intervenire per il forte vento.

Le prime indagini – I carabinieri di Massa (Massa Carrara) stanno sentendo il titolare del campeggio Verde Mare di Marina di Massa, come persona informata sui fatti. Intanto proseguono i sopralluoghi nel campeggio da parte del personale di polizia giudiziaria. Il titolare della struttura turistica, si apprende ancora, sta fornendo, con la massima collaborazione, tutte le informazioni necessarie in suo possesso ai carabinieri. “Stiamo cercando di capire se era prevedibile o meno che l’albero, per le condizioni in cui era, potesse cadere in caso di maltempo, visto che sotto c’erano spazi per le tende”, dichiara il procuratore di Massa Carrara, Piero Capizzoto. Un agronomo verrà quindi incaricato di valutare lo stato della pianta caduta. La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta e sequestrato l’area. Secondo quanto sta emergendo dalle prime testimonianze la famiglia delle due bambine morte nel crollo di un albero sulla loro tenda avrebbe dovuto lasciare il campeggio sabato pomeriggio, ma i genitori invece avrebbero deciso di rinviare di un giorno il rientro nel Torinese, dove vivono, proprio per non mettersi in viaggio col maltempo di cui era stata diffusa l’allerta. Così la famiglia si è fermata un’altra notte.

Si susseguono le manifestazioni di cordoglio. “La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia. Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari”, scrive su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “E’ inimmaginabile il dolore che ha colpito questa famiglia, una tragedia che fa male al cuore”,così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla notizia della morte delle due sorelline. “Mi stringo alla famiglia torinese delle due bambine che hanno tragicamente perso la vita a Marina di Massa” ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. “Una tragedia immane ed una grande sofferenza, per la quale con grande dolore esprimo ai familiari il cordoglio da parte mia e di tutta la cittadinanza”. ha affermato Francesco Persiani . “Una tragedia che lascia sgomenti: tutta la mia vicinanza alla famiglia in questo momento così terribile. Solidarietà di Fratelli d’Italia a tutti gli italiani che in queste ore stanno fronteggiando l’ondata di maltempo”, dichiara la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Uomo colpito da un fulmine vicino a Bergamo – Un uomo di 47 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava nel bosco della Valle dell’Inferno, sopra Ornica, in provincia di Bergamo. A dare l’allarme sono stati dei passanti che lo hanno visto a terra. La centrale del soccorso alpino ha inviato sul posto le squadre, l’automedica e l’ambulanza. I soccorritori – undici i tecnici impegnati, più l’équipe sanitaria – lo hanno raggiunto, stabilizzato e portato all’ambulanza. Al momento dell’intervento era in corso un forte temporale tanto che non è stato possibile per l’elisoccorso di Sondrio alzarsi in volo. L’uomo è stato portato in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Intanto proseguono le ricerche del cercatore di funghi di 38 anni disperso da ieri, quando è stato travolto dalla piena di un torrente in località Lago, nel Varesotto. Sul posto sono al lavoro il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Chiusa l’autostrada del Brennero. Gravi danni a Vicenza – L’autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele per motivi di sicurezza. L’Adige è infatti esondato ad Egna. Nelle ultime 24 ore tra Lombardia e Veneto gli interventi sono stati oltre 1.000 . 250 invece le operazioni di soccorso in Friuli Venezia Giulia : anche qui tetti scoperchiati, frane e persone bloccate dall’acqua nelle proprie vetture hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la notte. “E’ un bilancio drammatico, vento superiore ai 150 chilometri all’ora, 150 abitazioni, decine di capannoni, infrastrutture pubbliche: ancora una volta siamo in ginocchio”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nella sede del Coc di Arzignano, in provincia di Vicenza, insieme alla sindaca Alessia Bevilacqua.

Liguria, situazione sotto controllo – “E’ piovuto parecchio sia sulla Valpolcevera che sulla Val di vara: sono caduti oltre 200 mm d’acqua ma non abbiamo danni rilevanti, segno che il lavoro fatto di mitigazione del rischio ha funzionato”. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti durante il punto sul maltempo che si è abbattuto sulla Liguria durante la notte e che ha esaurito il potenziale in mattinata “Resta uno strascico legato al vento” che girerà da Scirocco a Libeccio provocando un aumento delle onde: “il mare – ha detto Toti – sta aumentando e crescerà nelle prossime ore, ci attendiamo un picco di onda” nel tardo pomeriggio. Sono infatti attese in serata intense mareggiate.

Oggi allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Umbria