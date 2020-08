“Il taglio dei parlamentari è l’inizio di un percorso”. Luigi Di Maio, con una diretta Facebook domenicale, è intervenuto nel dibattito sul referendum per la riduzione degli eletti. E, per la prima volta, ha parlato delle altre riforme che saranno portate avanti per garantire rappresentanza e governabilità: “Questo è l’inizio di un percorso”, ha continuato, “perché porterà all’approvazione della legge elettorale, che deve essere una legge che permette ai cittadini di essere rappresentati e al Paese di essere governato nel migliore dei modi”. Il riferimento è proprio al patto sottoscritto con i dem al momento della formazione del governo giallorosso: la riforma della legge elettorale, che attualmente è bloccata in commissione, era una delle condizioni poste dal Pd per dare il via libera al taglio dei parlamentari. Ma non solo. Secondo Di Maio il taglio sarà un primo passo anche per ulteriori interventi verso una maggiore efficienza: “Attraverso il referendum avremo occasione di rafforzare il ruolo del Parlamento anche attraverso la revisione dei regolamenti”, ha continuato.

Proprio in questi giorni i partiti stanno iniziando a schierarsi in vista del voto del 20-21 settembre prossimi. E anche i 5 stelle, che sono i principali promotori e sostenitori del referendum, hanno iniziato la loro campagna: “Con un numero minore di parlamentari la qualità delle leggi si alzerà”, ha detto il ministro degli Esteri ed ex capo politico M5s sempre nella diretta Facebook.” Questa battaglia del referendum è una battaglia del M5s ma è di tutti i cittadini italiani e mai come in questo momento c’è bisogno di far sentire la voce degli italiani perché ci sarà la voce dei Palazzi che dirà no”. Perché, ha continuato, il fronte del No sta iniziando la sua campagna. “In questi giorni vedo, su molti giornali, un po’ in giro, è che sta nascendo il fronte del No. E’ un fronte interno alla politica, è un fronte molto di establishment, interno a coloro che hanno molto da perdere dal taglio dei parlamentari”.