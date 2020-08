Tornano ad aumentare, anche se leggermente, i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 190 le persone risultate positive nell’ultima giornata, contro le 159 di ieri, con il totale che sale così a 248.419 dall’inizio della pandemia. Ieri erano state cinque le Regioni a contagio zero, mentre oggi sono solo tre: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Numeri dovuti anche a un netto aumento dei tamponi effettuati: circa 20mila in più di ieri, 43.788 in totale. Calano invece le vittime: 5 in 24 ore, contro le 12 i ieri, che portano il totale a 35.171.

Da ieri sono risultate guarite 177 persone, 200.766 dalla comparsa del virus nel nostro Paese. Un numero che non permette di registrare un calo di coloro che sono attualmente malati: questo dato mostra infatti un aumento di 8 unità, con il totale che sale così a 12.482. Risale anche il numero dei ricoverati con sintomi: sono 27 in più rispetto a ieri. Negli ospedali ci sono 761 pazienti mentre lunedì erano 734. Stabili, invece, coloro che si trovano in terapia intensiva: sono in 41, con dieci regioni che non hanno malati nelle rianimazioni. In isolamento domiciliare ci sono invece 11.680 persone, 19 meno di ieri.

Lombardia, 44 nuovi casi. Una vittima

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 44 nuovi casi di persone positive al coronavirus, secondo i dati forniti dalla Regione, mentre si registra un nuovo decesso che porta il totale delle vittime della pandemia nella regione più colpita a 16.819. Diminuiscono però le persone ricoverate negli ospedali: ad oggi, sono 160, 2 in meno rispetto a ieri. Restano stabili invece i letti occupati nelle terapie intensive, 9 in tutta la Regione.

Continuano ad aumentare inoltre i guariti e dimessi (+86), che salgono complessivamente a 73.810. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 5.696, 1.326.123 in totale dall’inizio dell’emergenza.

Nessun caso registrato nelle province di Lecco e Pavia. È invece Milano la provincia con il numero più alto di nuovi contagi: sono 19 da ieri, di cui 16 a Milano città. Seguono Mantova, con 7 nuovi casi, e Bergamo, con 5. A Brescia registrati 2 nuovi contagiati, a Como 3, a Cremona 1, a Lodi 2, nella provincia di Monza e Brianza 1, a Sondrio 1 e a Varese 1.