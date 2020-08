Il capo dello Stato è intervenuto in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita delle Regioni a statuto ordinario. Presenti, tutti i governatori del Paese. "La soggettività politica delle Regioni si sviluppi non in contrapposizione con l’indirizzo politico statale ma in chiave di confronto e di cooperazione", ha detto Mattarella, invitando i territori "alla solidarietà"

“In questi 50 anni le Regioni si sono affermate come componente fondamentale dell’architettura della Repubblica” e un “elemento di coesione del popolo italiano”. Per questo, anche loro “partecipano al dovere di eseguire gli articoli 2 e 3 della Costituzione“, cioè quelli sui diritti e sull’uguaglianza dei cittadini. In occasione del cinquantesimo anniversario della nascita delle Regioni a statuto ordinario, il capo dello Stato Sergio Mattarella invita alla “solidarietà tra territori” e ribadisce l’importanza della “leale collaborazione” tra Roma e le istituzioni locali. Poi si rivolge alla politica, chiedendo da un lato di “definire meglio il riparto delle competenze legislative” Stato-Regioni (cioè il famoso titolo V della carta modificato nel 2001). Dall’altro di non interpretare il Recovery fund approvato dall’Ue come un “passaggio della diligenza a cui attingere”, bensì come “occasione di storico rilancio per l’Italia”.

Nel corso della cerimonia, organizzata al Quirinale in presenza dei governatori di tutte le Regioni del Paese, il capo dello Stato ha elogiato Bruxelles per aver “dato prova di lungimiranza e tempestività” con il via libera al pacchetto straordinario di misure. E lo ha definito un “appuntamento da non perdere per incidere sui nodi strutturali, con riforme e investimenti” per colmare “ritardi decennali” nello sviluppo del nostro Paese. Un piano da realizzare anche grazie “al prezioso contributo delle Regioni”. Mattarella ha poi spiegato come il sistema delle autonomie territoriali debba rifuggire “da ogni centralismo sia statale, sia regionale”. A suo parere è importante “che la soggettività politica delle Regioni si sviluppi non in contrapposizione con l’indirizzo politico statale ma in chiave di confronto e di cooperazione”. Parole che suonano come una strigliata dopo gli scontri registrati negli scorsi mesi tra palazzo Chigi e i territori per la gestione dell’emergenza coronavirus.