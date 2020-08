Prevalenza alta in Lombardia, 7,3%, quasi 7 volte in più delle regioni del Mezzogiorno. Il presidente dell'Istituto di statistica: "Se uno in una giornata incontra 20 persone, ha il 50% circa di probabilità di aver incontrato una persona positiva. Importante rispetto delle misure"

Solo 64mila persone sulle 150mila previste hanno partecipato all’indagine sierologica condotta dall’Istat e dal ministero della Salute, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, per stimare quanti italiani siano entrati in contatto con il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Il risultato, già anticipato dal Fatto.it, è stato reso pubblico dallo stesso ministero e dall’Istituto di statistica durante una conferenza stampa. Il numero, sottolinea però la stessa direttrice generale dell’Istat, Linda Laura Sabbadini, non è un vero “flop”, anche se solo un terzo dei previsti ha detto “sì”, perché ha permesso comunque di stimare “un milione e 482 mila persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2″. E quindi circa “sei volte in più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia”. L’indagine ha permesso anche di “definire in modo più preciso il tasso di letalità, che scende al 2,5%: è un dato in linea con i dati internazionali”, ha commentato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

L’indagine, spiegano, è stata condotta dal 25 maggio al 15 luglio, nonostante l’idea iniziale fosse quella di portare avanti la campagna per 15 giorni, ed è stata indirizzata “solo alle persone in famiglia”, escluso quindi dalle stime “chi vive nelle Rsa o in convivenze”. Chiave di lettura dei numeri è anche quella su base territoriale, che evidenzia differenze elevate, con una stratificazione simile a quella avuta con i contagi. La prevalenza in Lombardia è del 7,3%, contro, per esempio, lo 0,3% registrato in Sicilia. Dati, continua Sabbadini, che “ci dicono anche che non si deve abbassare la guardia”. Lo sviluppo di anticorpi, inoltre, è “simile per tutte le classi di età”, ma più basso nei bambini piccoli (1,3%) e negli anziani (1,8%), e questo “forse perché c’è un effetto di protezione dei familiari” per questa parte di popolazione. Anche dal punto di vista lavorativo ci sono state alcune differenze: gli operatori della sanità sono i più colpiti, con il 9,8%, e gli addetti alla ristorazione che superano il 4%.

La percentuale più “preoccupante” è quella degli asintomatici: “arrivano al 27,3% che non è una quota bassa”. Quindi, dicono ancora dall’Istat “è molto importante la responsabilità individuale e il rispetto delle misure”. Stesso monito lanciato anche dal presidente dell’Istituto di statistica, Gian Carlo Blangiardo, che evidenzia: “Il 2,5% può sembrare piccolo ma può trasformarsi in qualcosa di problematico se non rispettiamo la prudenza”. Facendo un calcolo approssimativo, infatti, “vuol dire che la probabilità di incontrare una persona positiva è 2,5. Se uno in una giornata incontra 20 persone, ha il 50% circa di probabilità di aver incontrato una persona positiva. Se si fanno i conti in 7 giorni, durante la settimana uno ha mediamente incontrato 3,5 persone positive. Il rischio contagio c’è”. “Siamo soddisfatti della coerenza dei risultati – continua – Tutti gli elementi ci fanno sperare di avere sotto mano una miniera di dati importante: il campione di 64mila è statisticamente importante”. “Come Istat vogliamo mettere in piedi un Osservatorio per l’individuazione di focolai epidemici, anche questo – ha detto – è uno dei compiti”.