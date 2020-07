La plenaria che all’alba era stata convocata per le 16 è già slittata alle 17. Ma al quarto giorno di vertice, dopo una notte di trattative proseguite fino alle 6 del mattino, tra i leader europei si fa strada l’ottimismo. Che siano speranze concrete o tentativi di dare l’ultima spinta ai partner verso il raggiungimento di un’intesa, sia la cancelliera tedesca Angela Merkel sia il presidente francese Emmanuel Macron – grandi mediatori di questo Consiglio straordinario – dicono di vedere la possibilità di un accordo sul Recovery fund. Pur mantenendosi molto prudenti perché non c’è ancora nulla di definito.

Anche secondo il premier italiano Giuseppe Conte “stanotte c’è stata una svolta: dobbiamo essere ancora cauti ma direi che sono cautamente ottimista“. Ma restano diversi paletti: le risorse per l’Italia devono essere “cospicue” e la verifica sull’uso dei fondi deve essere “comunitaria”, non appesa al veto di singoli Stati. “Sono positiva per oggi, non ci siamo ancora ma le cose si muovono nella giusta direzione“, conferma dal canto suo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen entrando al vertice Ue riconvocato all’Europa building per le 16. “Dopo tre giorni e tre notti entriamo nella fase cruciale”.

Sul tavolo della plenaria è attesa una nuova proposta di mediazione del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che stamattina all’alba ha ammonito che “in caso di strappo, presenteremo il volto di un’Europa debole, minata dalla sfiducia“. Le lunghe trattative notturne hanno visto ridursi la distanza tra i leader europei sulla cifra da assegnare a titolo di trasferimenti a fondo perduto. Punto cruciale per l’Italia, che stando alla proposta originaria della Commissione è il Paese a cui andrebbe la fetta più grande (173 miliardi di cui 82 di sovvenzioni). Per convincere i “frugali” – capeggiati dall’olandese Mark Rutte – ad alzare l’asticella rispetto ai “non più di 350 miliardi” messi sul piatto domenica, è alle viste uno scambio tra l’ammontare dei sussidi e quello degli sconti sul contributo al bilancio comunitario di cui godono i Paesi nordici. Si parla di 390 miliardi di sussidi – a fronte dei 500 immaginati dalla Commissione – più 360 di prestiti. E c’è un abbozzo di soluzione anche sulla governance dei fondi.

Macron: “Sì a compromesso ma mantenendo l’ambizione di una grane politica europea” – Fonti italiane già di prima mattinata avevano parlato di “passi avanti“. “Spero che le divergenze residue possano essere superate“, è l’auspicio di Merkel. Macron, che nella notte ha alzato i toni con i capi di governo frugali esprimendo fastidio per il loro continuo alzare la posta con nuove richieste, riconosce che “ci sono stati momenti molto tesi, ci sono momenti ancora difficili, ma senza dubbio ci sono stati progressi. Ora bisogna entrare nei dettagli della nuova proposta, che dovrà essere” sì “un compromesso, ma dovrà mantenere l’ambizione di una grande politica europea per il futuro dell’Europa”.

La trattativa su aiuti a fondo perduto, sconti e governance – “Michel ha detto che proporrà oggi una soluzione con una riduzione dei grants a 400 miliardi e una a 390 miliardi”, aveva spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rientrando in albergo quando era ormai mattina. La prima soluzione, che comporta comunque un taglio di 100 miliardi rispetto alla proposta originaria, “condurrebbe un maggiore sconto per i Paesi che ne hanno diritto e quella da 390 miliardi un minore sconto”.

Ci sono passi avanti anche per quanto riguarda il nodo della governance su come saranno spesi i soldi raccolti dalla Commissione emettendo titoli di debito e distribuiti ai Paesi. L’Olanda chiedeva il diritto di veto sui piani di riforma nazionali, opzione irricevibile per l’Italia. La proposta di mediazione prevede che il “super freno d’emergenza” possa essere attivato in Consiglio europeo solo a maggioranza qualificata (il 55% dei Paesi Ue rappresentanti il 65% della popolazione europea): niente possibilità di veto per un singolo Stato, dunque, ma la questione verrebbe comunque portata di fronte al massimo livello politico come chiedeva Rutte. Anche se è alla Commissione, non agli Stati, che i trattati assegnano il potere esecutivo e di controllo. Secondo Conte “abbiamo indirizzato il procedimento di verifica e controllo dello stato di avanzamento dei progetti secondo una più corretta soluzione, rispettosa delle competenze dei vari organi definite dai trattati”. La mediazione soddisfa anche Rutte che ha esultato per “un’ottima bozza che ritengo stia lentamente guadagnando consenso. Sono davvero contento, perché questa è stata una condizione cruciale per noi per essere in grado di costruire quel bilanciamento” tra prestiti e sovvenzioni.

Conte: “Chi si contrappone affosserà i sogni delle nuove generazioni“ – Durante il tavolo notturno, secondo fonti italiane, il premier ha sottolineato che “il recovery plan non può diventare uno strumento per condurre battaglie ideologiche. Chi oggi si contrappone alla chiusura di questo negoziato e pensa di acquisire nell’immediato maggiore consenso sul piano interno deve però pensare che non solo la storia gli chiederà il conto ma che i suoi stessi cittadini, superata la reazione emotiva, si renderanno che quella di stasera è stata una valutazione miope che ha portato a una decisione che ha contribuito ad affossare il mercato unico e la libertà di sognare delle nuove generazioni”, ha aggiunto. Sono giorni che si continua a trattare al ribasso, ha ricordato, “intervenendo a ridurre l’ammontare, a compromettere l’efficacia, a frapporre vari ostacoli operativi“, e inizia a venire il sospetto che “non si voglia rendere effettivo uno strumento che è nell’interesse di tutti che funzioni”. In particolare “i grants sono necessari a una pronta ripresa per rafforzare la resilienza dei paesi che hanno più difficoltà nella crescita economica”.

I leader dei frugali ostentano soddisfazione: “Ottimi risultati perché siamo stati uniti” – Nella notte il leader olandese Rutte e l’austriaco Sebastian Kurz, secondo fonti europee, sono stati ancora una volta i più intransigenti nel mantenere la linea rossa dei “350 miliardi di sussidi e non oltre” per il Recovery Fund, mentre i capi di governo svedese, danese e finlandese sembrano aver ammorbidito le loro posizioni. Ma Rutte in mattinata ha smentito affermando: “Stiamo tutti sulla stessa linea”.

Anche Kurz, in una strategia evidentemente coordinata, ha ostentato soddisfazione per i “risultati” raggiunti finora: “I negoziati non sono ancora finiti, ma possiamo essere molto soddisfatti di essere riusciti a ottenere una riduzione dell’importo totale, che era la nostra richiesta principale, un aumento degli sconti per l’Austria e la garanzia che investimenti e riforme saranno controllati“. Poi ha rivendicato: “Eravamo in quattro e ora siamo in cinque, unirci è stata sicuramente la decisione migliore” (riferimento all’adesione della Finlandia al fronte dei frugali). E davanti a Paesi come “Germania e Francia, i più piccoli da soli non avrebbero peso. Se crei un gruppo e combatti per gli interessi comuni, puoi spingerti molto in là e sono molto felice che il gruppo dei frugali sia cresciuto perché non avremmo mai potuto raggiungere questo risultato da soli”. Lo scontro con Macron? “Abbiamo negoziato per venti ore, trovo che uscire” dalla stanza “qualche volta sia abbastanza normale, comunque abbiamo trattato in modo professionale. E’ comprensibile che alcuni, se dormono poco, a un certo punto siano snervati, ma ci rispettiamo e tutto è bene ciò che finisce bene”. L’austriaco, secondo quanto riferito da alcune fonti diplomatiche, ha fatto infuriare il collega francese andandosene nel bel mezzo dei colloqui per rispondere a una telefonata.

Michel: “Voglio che i giornali titolino che l’Europa è riuscita in missione impossibile” – I 22 leader che sostengono la proposta presentata ieri da Michel in modo informale alle delegazioni e rigettata dai frugali – 400 miliardi di aiuti a fondo perduto, una soluzione sulla governance, rebate cospicui e compensazioni per l’agricoltura all’Austria e una soluzione sullo stato di diritto – avevano in precedenza ricordato la gravità della situazione sottolineando che non si può sempre chiedere di più. “I 27 leader responsabili nei confronti dei popoli d’Europa sono in grado di costruire unità e fiducia nell’Europa?”, ha chiesto Michel. “Oppure, attraverso uno strappo, presenteremo il volto di un’Europa debole, minata dalla sfiducia?. Durante i negoziati, ho ascoltato tutti, mostrato il massimo rispetto. Continuerò a lottare per un accordo, con lo stesso rispetto. Il mio auspicio è che giungiamo a un accordo e che FT e i nostri altri giornali domani titolino che l’Ue è riuscita in una missione impossibile“.