Era stata tra i voti decisivi in giunta al Senato per salvare Matteo Salvini dal processo sul caso Open arms, oggi l’annuncio ufficiale del segretario del Carroccio: la senatrice M5s Alessandra Riccardi lascia il Movimento 5 stelle e aderisce alla Lega. Nonostante, proprio poco dopo il voto del 26 maggio, avesse negato di stare valutando di lasciare i 5 stelle, oggi c’è stata la conferma di quella che fino a poco tempo fa era stata una delle prime ipotesi avanzate. Meno di un mese fa infatti, la giunta per le Immunità di Palazzo Madama si è espressa contro l’autorizzazione a procedere nei confronti del senatore e ora si attende il voto finale dell’Aula. A salvare Salvini in quell’occasione erano stati i voti decisivi in dissenso di Riccardi e Giarrusso. Quella di Riccardi non è l’unica defezione della giornata: anche la deputata M5s Alessandra Ermellino, proprio oggi, ha comunicato il passaggio al gruppo Misto in segno di polemica con il gruppo.

L’arrivo della Riccardi nel Carroccio è stato accolto con entusiasmo dallo stesso Matteo Salvini. ”Porte aperte a donne e uomini perbene e capaci”, ha dichiarato. “Sono felice e orgoglioso che bussino alla Lega da tutti gli schieramenti politici, da Nord a Sud, confermando la nostra crescita: siamo seri, credibili e pronti per vincere le prossime elezioni. A livello locale e nazionale”. Un ingresso che, ci tiene a dirlo il leghista, è solo uno di una serie. “Eletta col Movimento 5 stelle, milanese, classe 1974, avvocata, la senatrice Riccardi è solo l’ultima parlamentare ad aver scelto la Lega: prima di lei, hanno lasciato i 5 stelle per abbracciare Salvini i senatori Stefano Lucidi, Ugo Grassi, Francesco Urraro. Ingressi anche da Forza Italia, come la senatrice Erika Testor (eletta in Trentino Alto Adige) e il deputato siciliano Nino Minardo”.

La deputata Ermellino invece, lasciando i 5 stelle ha dichiarato: “Non vado via dal M5s, ma dalle persone che si sono impossessate di un progetto tradendo le speranze di 11 milioni di cittadini. Ho consegnato la lettera di dimissioni dal M5s senza lasciarmi alle spalle alcun rimpianto”. E, ha accusato: “Il M5s è diventato uno spazio privo di confronto e competenza, dove il rispetto delle regole e dei valori, che ci avevano illusi che un cambiamento fosse finalmente possibile, sono stati calpestati dalle aspirazioni personali. Viviamo tuttora in un sistema politico marcio che necessita di grande coraggio e capacità per essere risanato, tuttavia ho la netta sensazione che il M5s non abbia la forza o la volontà di perseguire realmente questo cambiamento”.