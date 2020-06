Il gruppo neonazista ‘Nordadler’ (‘aquila del nord’), attivo principalmente sui social media, è stato messo al bando in Germania dal ministro dell’Interno Horst Seehofer. La misura è valida in quattro laender tedeschi, dove sono state prese misure di polizia. “L’estremismo di estrema destra e l’antisemitismo non hanno posto su twitter”, ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero, Steve Alter. Secondo il ministero, il gruppo – ‘Aquila del Nord’ – segue un’ideologia nazista, i suoi membri si richiamo ad Adolf Hitler e usano simboli e linguaggio del regime nazista. Nei mesi scorsi avevano esultato per l’attacco alla sinagoga di Halle, dove un 28enne tedesco, dopo aver tentato di entrare nel luogo di culto, aveva ucciso due persone che si trovavano nelle vicinanze. Nordadler è il terzo gruppo di estrema destra ad essere messo al bando in Germania nell’anno in corso.

(immagine d’archivio)