Il giocatore bulgaro è stata il primo a dare l'annuncio di avere il Covid. Questa mattina la notizia che anche il croato è positivo: i due avevano giocato contro in un match dell'Adria Tour, il torneo benefico organizzato dal numero uno al mondo

Dopo l’annuncio della positività Grigor Dimitrov, altri tre casi di coronavirus alla tappa di Zara dell’Adria Tour, il torneo benefico di tennis organizzato da Novak Djokovic. Borna Coric è il secondo tennista a risultare positivo, ma tra i casi c’è anche l’allenatore del serbo numero uno al mondo. Conseguenza della notizia della positività del bulgaro, il primo ad annunciarlo, è stata l’annullamento della finale tra Djokovic e Andrey Rublev, in programma domenica.

“Voglio far sapere ai miei fan e amici che sono tornato a Monaco positivo al Covid-19”, ha scritto domenica il bulgaro Dimitrov su Instagram. Questa mattina è arrivata la notizia della positività anche di Coric, che aveva giocato proprio contro Dimitrov. Il tennista croato ha detto di sentirsi bene e di non avere sintomi. Oggi farà il tampone anche il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, che sabato si era recato a Zara per il torneo e aveva incontrato Djokovic, oltre ai croati Cilic e Goran Ivanisevic.