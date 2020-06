Valentina Colangelo, napoletana di origine ma emigrata a Bruxelles, racconta in occasione della festa dei 10 anni de ilfattoquotidiano.it la sua esperienza di “cervello in fuga” come lavoratrice delle Istituzioni comunitarie dell’Unione europea. “Io sono contrattuale – spiega – ma qui situazione del lavoro diversa. Lo Stato sociale ti dà più sicurezza, c’è uno stipendio di disoccupazione automatico. E riesci a viverci”. E sul tema delle donne e potere all’interno delle Istituzioni europee, specifica: “Qui situazione più semplice, perché la flessibilità tra lavoro e famiglia, per esempio, è uno dei punti prioritari nei contratti di lavoro. Anche qui in Belgio però non si può parlare di totale parità”.

