L’entusiasmo era alle stelle, date le richieste record. Brad Parscale, il manager della campagna di Donald Trump, aveva annunciato che per la convention di Tulsa erano arrivate ben un milione di richieste di biglietti. Ma non si è visto niente che si avvicinasse a quella cifra stratosferica, anzi. Trump non è nemmeno riuscito a riempire l’arena da 19mila posti del Bok Centre. Che cosa è successo? Lo spiega il New York Times: tutto inizia l’11 giugno, quando su Twitter la campagna del presidente ha invitato i suoi sostenitori a prenotare il biglietto, operazione possibile anche via sms.

WE’REEEE BACKKKKK!

President @realDonaldTrump will be in Tulsa, OK on June 19 for a Make America Great Again Rally!

Register for your FREE TICKETS on the “Trump 2020” App or visit the link below.

Text APP to 88022 to download ????????#TrumpRallyTulsa https://t.co/ysjEZqHUTM

— Team Trump (#TulsaTrumpRally) (@TeamTrump) June 11, 2020