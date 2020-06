”La misura di intervenire sull’Iva è allo studio ma non abbiamo ancora preso una decisione, questa settimana sarà decisiva per una prospettiva del genere”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di chiusura degli Stati generali. Si tratta di ”una delle ipotesi che abbiamo discusso in piena apertura ideologica ma non abbiamo deciso quella misura, anche perché è molto costosa”, ha spiegato il premier. ”Dobbiamo studiare con molta attenzione, ma sicuramente c’è molta preoccupazione per il fatto che, e lo avevamo in parte anche previsto, pur con la riapertura delle attività commerciali e produttive i consumi non stanno ripartendo”. ”Questo era comprensibile”. Secondo Conte ”non è ripartito anche quel clima di fiducia pieno, che fa ripartire anche il circuito dei consumi. Questo ovviamente ci preoccupa perché se non aumentano i consumi l’intera economia, anche l’offerta, ne risente”