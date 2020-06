Un concerto sotto l’ospedale per dire che “la festa della musica non ha confini” e soprattutto per omaggiare gli operatori sanitari impegnati in questi mesi nella lotta contro il coronavirus. È quanto è stato organizzato oggi all’Ospedale San Paolo di Bari. A mettere in scena la performance una band sui generis composta, tra gli altri, dai membri della task force regionale per l’emergenza Coronavirus: Antonio Sanguedolce, Direttore Generale ASL Bari, alla chitarra, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, al mandolino elettrico, Danny Sivo, medico del lavoro, voce e chitarra e il rianimatore Felice Spaccavento, alle tastiere.

/courtesy TRM