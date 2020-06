Uno dei monumenti maggiormente presi di mira, in alcune città americane, è quello di Cristoforo Colombo. Dopo Boston e Richmond, è infatti toccato a quello eretto nella capitale del Minnesota. E nel capoluogo piemontese il Kollettivo Studenti Autorganizzati rivendica lo sfregio dell'effigie di Vittorio Emanuele II: "Non è il nostro patrimonio culturale"

Statisti, esploratori e anche reali. Tutti accomunati dalle accuse che vengono loro rivolte: di essere dei razzisti, schiavisti o colonizzatori. Dopo l’abbattimento della statua di Edward Colston, mercante-filantropo di Bristol arricchitosi nel ‘600 anche con il commercio degli schiavi, al culmine di una delle manifestazioni antirazziste del movimento Black Lives Matter nel Regno Unito, continuano a cadere o a essere imbrattate le effigi di personaggi storici in tutto il mondo. Vedi Anche George Floyd, abbattute le statue dei “razzisti”: le immagini dagli Usa a Londra. A Richmond Colombo incendiato e buttato in un lago

Una di quelle maggiormente prese di mira, in alcune città americane, è quella di Cristoforo Colombo. Dopo Boston e Richmond, è toccato al monumento eretto a Saint Paul, in Minnesota, essere abbattuto dai manifestanti. Lo si vede in un video di una televisione locale in cui le perone scese in strada hanno tirato a terra la statua con delle corde, esattamente come successo nella città inglese pochi giorni prima.

Già nei giorni scorsi gli attivisti avevano minacciato di abbattere la statua del navigatore italiano, considerato responsabile con la scoperta dell’America dell’avere avviato la colonizzazione europea del continente con il conseguente genocidio delle popolazioni native. Il governatore Tim Walz era anche intervenuto dicendo che non si devono tacciare di “political correctness” le critiche delle minoranze verso la statua: “Sono delle sofferenze storiche che portano a quello che abbiamo visto con George Floyd, quando la rabbia viene fuori”, ha detto il democratico.

Ma episodi simili si sono registrati anche in Italia. A Torino è stata imbrattata la statua di Vittorio Emanuele II, azione rivendicata su Facebook dal Kollettivo Studenti Autorganizzati Torino (Ksa) che mostrando la foto del monumento sfregiato scrivono: “Torino come Bristol. Quando la giunta comunale di Torino si indigna per una sbombolettata nera sulla statua di un colonialista di m… noi rispondiamo che questa statua non è il nostro patrimonio culturale“.

E proprio a Bristol è stata intanto ripescata dalle acque del porto cittadino, dove era stata gettata dopo l’abbattimento, la statua di Colston. Il recupero, riferisce la Bbc, è stato disposto dalle autorità comunali ufficialmente per questioni di sicurezza della navigazione. Non è ancora chiaro, però, dove verrà portata adesso, ma è escluso che per il momento torni al suo posto. Il sindaco di Bristol, Marvin Rees, laburista e nero, pur senza giustificarne l’abbattimento illegale aveva fatto sapere nei giorni scorsi di non sentire la mancanza di quel monumento sul piedistallo.

Intanto a Poole, nel Dorset inglese, è stata spostata per precauzione una statua dedicata a Robert Baden-Powell, fondatore del movimento degli scout e inserito nel mirino degli attivisti per le rivelazioni biografiche su sue presunte idee razziste e simpatie per Adolf Hitler. “La storia non va nascosta, dobbiamo confrontarci con il nostro passato per imparare da esso”, ha commentato alla Bbc la professoressa Louise Richardson, rettore dell’università di Oxford, in riferimento a un altro appello per l’abbattimento di un monumento dedicato dallo stesso ateneo a Cecil Rhodes, benefattore dell’illustre università e protagonista dell’imperialismo vittoriano nell’Africa del Sud giudicato da molti un precursore dell’apartheid. Ma i nomi celebri finiti nel mirino dei manifestanti britannici sono anche altri, come Oliver Cromwell, che portò avanti una dura persecuzione degli irlandesi, o come William Gladstone, celebre primo ministro liberale coinvolto a sua volta nel traffico degli schiavi.