La misura fa parte del decreto "per la nuova normalità" che include le misure della 'fase 3'. Intanto via libera dal 15 giugno per i turisti tedeschi alle Baleari

Sarà obbligatoria nei luoghi pubblici o chiusi dove non sia possibile mantenere una distanza di 1,5 metri e chi non la indossa potrà essere punito con una multa fino a 100 euro. Il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa ha annunciato il dovere per tutti di portare la mascherina fino a quando il coronavirus non sarà “definitivamente sconfitto” e “non si avrà una terapia efficace”. La misura fa parte del decreto “per la nuova normalità” approvato dal Consiglio dei ministri, che detta le regole dopo la cosiddetta ‘fase 3’ nella gestione dell’emergenza covid-19. Intanto il governo spagnolo ha dato il via libera per anticipare al 15 giugno l’apertura ai turisti stranieri – per il momento tedeschi – delle isole Baleari.

Via libera ai tedeschi alle Baleari – Non si tratta di un’apertura generale ma di un progetto pilota che riguarda una quota limitata di turisti, per verificare che che i protocolli, in aeroporti, hotel e strutture di accoglienza funzionano correttamente. Come Paese di provenienza dei visitatori è stata individuata la Germania che ha una situazione epidemiologica simile, scrive El Pais citando fonti del governo. L’esecutivo inoltre – riferisce il quotidiano – sta negoziando anche con il governo delle Canarie. Per l’arrivo dei turisti degli altri Paesi Ue, l’orientamento del governo spagnolo resta al momento per la data del 1 luglio.

Il decreto ‘nuova normalità’ – Illa è convinto che il prossimo 21 giugno sull’intero territorio nazionale si saranno raggiunti i parametri necessari per superare l’ultima fase delle ‘desescalada’ ed entrare nella cosiddetta nuova normalità (al momento il 52% degli spagnoli è in ‘fase 3’, fra le zone ancora in ‘fase 2’ ci sono Madrid e Barcellona). Intanto sul fronte politico il governo ha raggiunto un accordo con Ciudadanos per l’appoggio in Congresso sul decreto ‘nuova normalità’ che dovrebbe garantirne l’approvazione in aula dove verrà votato probabilmente la prossima settimana.