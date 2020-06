Nel caso si dovesse fermare di nuovo il campionato, ma fosse comunque possibile riprendere con date utili, allora si procederà con play-off e play-out. Se invece lo stop fosse definitivo, sarò l’algoritmo a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni. Nel Consiglio Federale della Figc è passata la linea del presidente Gabriele Gravina. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contro, sono state approvate le linee guida proposte dal presidente federale che prevedono di fatto un piano B e un piano C per arrivare comunque a stilare una classifica definitiva. A votare contro la proposta di Gravina è stata la Serie A, che nella sua assemblea di venerdì scorso aveva proposto a larga maggioranza, con l’ok di 16 presidenti su 20, il blocco delle retrocessioni in caso di nuovo stop.

La carta dei play-off e dei play-out, già paventata come ipotesi alternativa alla ripresa della stagione regolare, verrà quindi utilizzata solo nel caso in cui la ripartenza della Serie A (oggi fissata al 20 giugno) fosse posticipata, oppure se ci fosse una sospensione breve. Se invece lo stop diventasse definitivo, lo scudetto rimarrebbe non assegnato, ma resterebbe comunque l’esigenza di stabilire le squadre qualificate in Champions ed Europa League, così come le retrocessioni in Serie B.

Qui entrerebbe in gioco l’algoritmo, in sostituzione alla semplice classifica cristallizzata all’ultima giornata disputata. Perché usare una formula matematica? Lo scopo è principalmente quello di dirimere i casi di arrivo a pari punti. L’algoritmo presentato dalla Figc non andrebbe infatti a modificare drasticamente la classifica reale e non si verificherebbe sorpassi “virtuali” tra squadre distanti alcuni punti. La formula prevede infatti di tenere in considerazione non solo i punti già ottenuti, ma anche la media punti casalinga di una squadra e il numero di gare in casa che le rimangono da disputare, così come la media in trasferta e le partite che deve ancora giocare in trasferta.