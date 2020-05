L’unico requisito per accedere alla nuova linea di credito del Mes sarà l’impegno a usarla per le spese sanitarie dovute al coronavirus. I prestiti concessi avranno una durata media massima di 10 anni. È la base dell’accordo raggiunto dai ministri delle Finanze dell’Eurogruppo sulla linea di credito pandemica del Meccanismo europeo di stabilità. Come annunciato, il vertice – durato circa tre ore – è riuscito a finalizzare l’intesa e mettere a punto uno degli strumenti destinati ad aiutare i Paesi dell’Eurozona per affrontare la pandemia di Covid-19. La nuova linea di credito sarà operativa dal primo giugno, potrà essere usata per le spese fino al 2% del Pil (per l’Italia sono circa 36 miliardi) e vale 240 miliardi di euro. Ha “un solo requisito di condizionalità” legato alle spese sanitarie dirette e indirette e “la sorveglianza si concentrerà solo sull’uso coerente dei fondi”, ha sintezziato il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni.

“Le tre misure Sure, Bei, Mes sono insufficienti, ammontando ad una frazione di quanto altre grandi economie, come quella Usa, stanno spendendo per sostenere le loro imprese e le loro famiglie”, è il commento del premier Giuseppe Conte durante il suo intervento a The State of Union. Il presidente del Consiglio rilancia quindi il Recovery Fund: “Il prestito effettivo sui mercati (distinto dalle risorse totali che esso mobilita) deve essere di notevole dimensione, almeno 1 trilione di euro, per portare la dotazione totale della risposta europea in linea con le necessità finanziarie complessive dell’Ue”.

Gli Stati membri dell’area euro che richiedono il sostegno al Mes, si legge in una nota pubblicata da Bruxelles, “si impegnano a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno all’assistenza sanitaria diretta e indiretta e i costi relativi alla cura e alla prevenzione legati alla crisi di Covid-19“. Dovranno inoltre preparare un ‘piano individuale di risposta pandemica’ sulla base di un modello unico. “I fondi garantiti dalla nuova linea di credito del Mes potranno essere richiesti dagli Stati membri fino a dicembre 2022, ma saranno possibili ulteriori proroghe qualora l’impatto dell’emergenza lo rendesse necessario”, ha spiegato il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, in una conferenza stampa al termine della riunione dei ministri. È “importante” sottolineare che “intorno a questo strumento non c’è alcuno stigma” e “non c’è nessun tipo di Troika per la sorveglianza dopo l’accesso”, ha voluto poi sottolinera Centeno.

Le condizioni finanziarie del prestito – I prestiti avranno quindi in media una durata di 10 anni, inferiore a quella richiesta dall’Italia. Nel comunicato dell’Eurogruppo sono elencate anche le condizioni finanziarie: ci sarà “un tasso di base”, che il direttore del Mes, Klaus Regling, ha definito “marginale, circa zero“. Poi “una commissione di impegno, che rifletta il livello del costo del finanziamento del Mes”, nonché “le commissioni per coprire i costi operativi e un margine adeguato”. Il margine addebitato sarà di 10 punti base all’anno (o,1%), la commissione di servizio iniziale sarà di 25 punti base, oltre ad altri 0,5 punti base annuali.

“Quadro di monitoraggio semplificato” – “Accogliamo con favore l’intenzione della Commissione di applicare un quadro di monitoraggio semplificato, limitato agli impegni dettagliati nel piano di risposta pandemica, come indicato nella lettera di Dombrovskis e Gentiloni”, specifica ancora l’Eurogruppo nella nota. “La sorveglianza e il monitoraggio dovrebbero essere commisurati alla natura dello shock simmetrico causato dal Covid-19″, ovvero “l’intensità” della sorveglianza sui conti “dovrebbe essere commisurata e proporzionata alla severità delle difficoltà finanziarie incontrate e dovrebbe tenere in considerazione la natura dell’assistenza finanziaria ricevuta”. Il Mes attuerà il sistema di allerta rapido “per assicurare una puntuale restituzione degli aiuti“, scrivono i ministri nelle conclusioni.

Di Maio: “Noi lavoriamo a Recovery Fund”. Marcucci: “Mes va usato”

“Il Mes? Come ha detto Conte, dobbiamo leggere i regolamenti. Si parla di circa 30 miliardi del Mes per l’Italia, ma noi stiamo lavorando su un accordo per il Recovery Fund che vale tra i 1.500 e 2.000 miliardi. Quindi, se ci sarà un poderoso Recovery Fund, non ci sarà bisogno di nessun altro strumento“, afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante la registrazione di ‘Accordi e Disaccordi‘, in onda stasera sul Nove alle 22.45. “Tutta la maggioranza è d’accordo per raggiungere il migliore accordo possibile” in Europa, “cioè ambire a creare il Recovery Fund e a farlo subito, prima dell’estate“. L’Eurogruppo ha discusso anche del nuovo fondo per la ripresa, ma il dibattito è destinato a non avere un orizzonte breve. I ministri “hanno incaricato la Commissione di analizzare le esigenze esatte e di presentare urgentemente una proposta commisurata alla sfida”, si legge nelle conclusioni. Gentiloni però sottolinea che è un piano “complesso” e spera “in una proposta molto presto”. Intanto dalla maggioranza, per bocca del capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci, arrivano anche le voci di chi invece vorrebbe attivare il Mes: “L’unica condizione è quella della spesa sanitaria. Con questa premessa, credo sia auspicabile usare i 37 miliardi previsti”, commenta Marcucci.

Recovery Fund/1 – Timmermans: “Anche sovvenzioni a fondo perduto”

Il Recovery Fund dovrà “trovare il giusto equilibrio tra sovvenzioni a fondo perduto e prestiti“, ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans parlando in teleconferenza con i deputati della Commissione industria dell’Europarlamento. Parole “molto apprezzate” dall’europarlamentare Cinquestelle Ignazio Corrao che sottolinea come Timmermans abbia “garantito che il Recovery fund prevederà sovvenzioni a fondo perduto per gli Stati membri più in difficoltà. Alle parole però devono seguire i fatti“. Per questo, aggiunge Corrao, “ora la Commissione europea deve fare in fretta e presentare proposte concrete che prevedano grandi investimenti nei settori del green deal, digitalizzazione e Pmi”.

Recovery Fund/1 – La proposta francese che punta sui trasferimenti

Per la Francia il Recovery Fund dovrebbe iniettare nel bilancio Ue dai 150 ai 300 miliardi di euro all’anno fino al 2023 (quindi per tre anni, fino a un totale di 900 miliardi, non lontano dai mille miliardi indicati finora), fornendo agli Stati membri trasferimenti per contrastare la crisi economica provocata dalla Covid-19. Per Parigi, che non è sola in questo (già la Spagna aveva fatto circolare un non-paper che spingeva per avere trasferimenti, finanziati emettendo bond perpetui), la risposta dovrebbe focalizzarsi quindi su sovvenzioni a fondo perduto, alle quali si aggiungerebbero prestiti “a lunghissima scadenza e bassi tassi di interesse”, secondo il documento visto dalla Dpa, che indica il 2060 come scadenza. Alcuni Paesi, come l’Olanda, si oppongono ai trasferimenti.

Dombrovskis: “Finita la crisi, tornerà il Patto di Stabilità”

Dombrovskis, in un’intervista alla Stampa, ha ricordato che il Mes fa parte delle misure che “daranno sostegno agli Stati nelle prossime settimane e mesi”, insieme al “Sure, per i programmi a sostegno della disoccupazione” e ai “200 miliardi del fondo della Bei per sostenere le piccole e medie imprese“. Sul Recovery Fund, “stiamo guardando alla possibilità di introdurre soluzioni ponte, ma al tempo stesso vale la pena considerare che alcuni strumenti economici non sono ancora entrati in vigore”, ha dichiarato Dombrovskis. Che ha sottolineato anche come quando terminerà la pandemia le regole del Patto di Stabilità, ora sospese, torneranno in vigore, “perché sono già provviste della necessaria flessibilità che consentirà di adattarle alle differenti situazioni economiche in cui si trovano gli Stati membri”.