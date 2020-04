“Conte è un uomo prestato alla politica e che sta cercando di fare del suo meglio. E nel sostegno al premier c’è anche la stanchezza nei confronti di chi fa politica di professione. Lui dà l’immagine di un uomo stanco, che ha lavorato tutto il giorno e che non se ne vergogna”. E’ l’analisi fatta dallo psichiatra ed ex deputato Luigi Cancrini, che in collegamento con Sono le Venti, il programma di Peter Gomez sul Nove, ha analizzato il comportamento dei politici in questa fase e in particolare l’alto gradimento dell’opinione pubblica nei confronti del premier Conte. “Renzi? E’ come se non fosse mai riuscito a elaborare lutto della sconfitta del referendum. Lui è stato una risorsa importante per la vota politica italiana ma oggi è un’intelligenza sciupata”.

