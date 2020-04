“Il trend positivo sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più“: lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Stiamo lavorando alacremente – spiega – per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza“.

“Oggi avremo il tavolo di confronto con le parti sociali per programmare la messa in sicurezza delle imprese per l’avvio della fase 2. E sembra ci possa essere anche una ‘pre fase 2’ prima del 4 maggio, noi siamo pronti”. In ogni caso Zaia ha tenuto a ribadire che “premesso che la decisione spetta al governo che dovrà emanare il nuovo Dpcm per l’apertura, se dipendesse da me io aprirei tutto, con gradualità e responsabilità. Ed in ogni caso l’apertura graduale ma dovrà essere per tutti, per non creare figli e figliastri”.