Da inizio dell’epidemia sono 15 le strutture per anziani chiuse dai carabinieri del Nas. C’è poi l’inchiesta in corso sul Pio Albergo Trivulzio a Milano, che si concentra anche su altre residenze lombarde e sulle direttive che l’amministrazione regionale e l’assessorato al Welfare, guidato da Giulio Gallera, hanno dato alle strutture. Infine i dati, gli ultimi arrivati dal Piemonte: almeno 248 vittime per Covid nelle Rsa, dove il 30% degli ospiti è positivo. Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, non esita a definire un “massacro” quello “che abbiamo visto nelle Rsa”, le residenze sanitarie assistenziali. “Dev’essere un’occasione da non disperdere per ripensare ad assistenza e cura. L’Oms chiede al governo cosa è successo e come mai. Ci sono standard di prevenzione che devono essere molto più cogenti“, ha detto Guerra in conferenza stampa alla Protezione civile.

“Il tema dei decessi per coronavirus nelle Rsa è venuto a evidenza da qualche tempo, l’Istituto superiore di sanità (Iss) sta facendo un’indagine approfondita sulle condizioni dei pazienti e sulle cause di morte, attendiamo gli esiti”, ha aggiunto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. “Come dipartimento siamo intervenuti in supporto alle sanità regionali, stiamo inviando infermieri e medici a supporto delle regioni”, ha aggiunto. Il direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità è ancora più specifico: “Il tema delle strutture extra ospedaliere è fondamentale, servono un ripensamento e una revisione per un adeguamento progressivo non solo degli standard di cura ma anche dei percorsi di presa in carico”, ha spiegato Guerra. Sottolineando la necessità di “un forte e duraturo rafforzamento del reparto territoriale della sanità”. “Bisogna pensare che un dipartimento di prevenzione e una rete di strutture capace di erogare vaccinazioni in maniera capillare e di tracciare contatti subito e portare diagnostica a domicilio” è indispensabile in una fase di riapertura.

La riapertura in Lombardia: “Sia cauta” – Proprio della cosiddetta fase due in Lombardia ha parlato lo stesso Guerra, dopo che il governatore Attilio Fontana ha annunciato di voler chiedere la riapertura di tutte fabbriche dal 4 maggio, snobbando Roma e la task force guidata da Vittorio Colao. Guerra ha avvertito in primis che “la valutazione del rischio è la procedura essenziale per capire cosa può riaprire e in base a quali requisiti”. La Lombardia, ha aggiunto, “è il pilota di quanto accadrà nelle altre regioni, dovrà essere estremamente cauta e valutare sia rischio che protocolli per renderlo pari a zero: stato di salute dei lavoratori, classe di età a rischio, quale stato immunitario e suscettibilità al contagio e rischio esterno al posto di lavoro”. Quindi il direttore aggiunto dell’Oms ha chiesto di coinvolgere sia “la parte datoriale per la sicurezza del luogo di lavoro”, sia i sindacati “per un adeguato comportamento dei singoli lavoratori”. Guerra ha concluso con un commento sui dati ancora pesanti del contagio proprio in Lombardia e a Milano: alla popolazione “un po’ più di disciplina va richiesta, soprattutto adesso che siamo in una fase cruciale“. “È una regione molto articolata”, ma “la mobilità registrata, fino al 45% del totale in certi giorni recenti, sembra un po’ troppa“.