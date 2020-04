“Onestamente non penso che dovremmo tornare alla stretta di mano. Non solo sarà una cosa buona per prevenire il coronavirus ma probabilmente servirà anche a diminuire drasticamente i casi di influenza nel paese”. A suggerirlo è Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca contro il Covid-19 e uno dei massimi esperti di malattie infettive, secondo cui è meglio rinunciare alla stretta di mano una volta per tutte, anche quando sarà finita l’emergenza coronavirus. Per l’immunologo il ritorno alla normalità avverrà lentamente, tuttavia raccomanda di mantenere nel tempo alcune abitudini sviluppate durante la pandemia per evitare futuri contagi: tra queste lavarsi le mani frequentemente e non stringere più quelle degli altri. Secondo Fauci inoltre la fine del tunnel dovrebbe cominciare a vedersi da fine aprile. L’esperto poi, intervistato al programma Good Morning America su Abc, ha definito “probabilmente corretto” lo studio pubblicato dal New York Times che mostra come il Covid-19 sia arrivato a New York dall’Europa. “L’Europa – ha detto Fauci – è diventata abbastanza rapidamente l’epicentro” della pandemia “dopo che i casi sono esplosi in Cina“, ha osservato.

