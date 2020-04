Coronavirus

La Casa bianca stima che gli States potrebbero chiudere l'emergenza con 60mila vittime, contro le 240mila inizialmente previste. Lo studio: "A New York virus arrivato dall'Europa". Migliorano le condizioni di Johnson, che resta in terapia intensiva. L'azienda farmaceutica tedesca annuncia l'avvio dei test per il vaccino in Germania e Belgio. Oxfam: "Rischio povertà per mezzo miliardo di persone". Quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo, con 88.538 decessi

Per il secondo giorno consecutivo gli Usa contano quasi 2mila morti (1.973) e diventano così il secondo Paese per vittime dopo l’Italia, con 14.817 decessi contro i 17.669 di Roma. I contagi sono arrivati a quota 432.132. Una situazione che per il presidente Donald Trump “è meglio delle iniziali previsioni” che stimavano per gli Stati Uniti 240mila morti. Ora invece il governo prevede che in tutto saranno circa 60mila i decessi.

In Spagna intanto i morti tornano a scendere: il picco è stato raggiunto e il premier Pedro Sanchez annuncia che comincerà presto il processo di allentamento dell’attuale lockdown. “L’epidemia è sotto controllo, adesso inizia la de-escalation”, ha detto in aula al Congresso, rimarcando tuttavia che il ritorno alla normalità sarà “graduale” e in linea con la gravità della situazione. Già ieri la ministra delle finanze e portavoce del governo Maria Jesus Montero aveva dichiarato che le restrizioni sarebbero state allentate dal 26 aprile. In Francia sono 1400 i dipendenti del ministero dell’Interno che sono stati contagiati (su un totale di 300mila), Berlino intanto conta oltre 2300 vittime e la società tedesca CureVac ha annunciato che comincerà a giugno i test clinici sul vaccino in Belgio e Germania. Nel mese di giugno, “massimo a luglio”, ha detto il nuovo presidente del consiglio di vigilanza dell’azienda, Jean Stéphenne, cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e infine agli anziani, la fascia più a rischio, ha spiegato. A Londra le condizioni di Boris Johnson “continuano a migliorare”, ma il premier resta in terapia intensiva e ricevere ancora un “trattamento standard con ossigeno”.

Sono arrivati a quasi 1,5 milioni i casi di contagio nel mondo, con 88.538 decessi e 329.876 guariti. Intanto, le ultime stime dell’Oxfam raccontano che circa il 6-8% della popolazione mondiale potrebbe cadere in povertà in assenza di aiuti rapidi. Si tratta di circa mezzo miliardo di persone: un epilogo che riporterebbe indietro di 10 anni la lotta alla povertà, di 30 anni in alcune aree dell’Africa sub-sahariana.

Germania – Sono più di 113mila le persone contagiate dal coronavirus in Germania, secondo la Johns Hopkins University, mentre sono 2.349 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Più precisamente, le persone contagiate in Germania sono 113.296 per la Johns Hopkins, mentre il Robert Koch Institute fornisce cifre più basse, parlando di 108.202 casi. L’istituto tedesco fornisce anche un dato inferiore riguardo ai morti, ovvero 2.107 con 246 nuovi decessi in 24 ore.

Spagna – Tornano a scendere i decessi dopo due giorni di picco. Secondo i dati riportati dal ministero della Salute sono state 683 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, rispetto alle 757 del giorno precedente. Nel Paese sono finora 15.238 i decessi, 152.446 i contagiati e 52.165 i guariti. Sanchez ha affermato che le misure di contenimento messe in atto a partire dal 15 marzo hanno contribuito a contenere la diffusione del contagio. Il Parlamento è chiamato oggi a votare l’estensione delle misure restrittive fino al 26 aprile. In Spagna si registra un calo nella curva delle vittime causate dal coronavirus. Lo riporta il ministero della Sanità spagnolo, che parla di 683 morti nelle ultime 24 ore per un totale di 15.238 vittime. E’ quindi salito a 152.446 il totale delle persone contagiate in Spagna, con un aumento di 5.756 nelle ultime 24 ore, mentre sono 52.165 le persone guarite.

Olanda – È salito a 2.396 il numero delle persone che sono morte dopo aver contratto il coronavirus, 148 nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto le autorità sanitarie olandesi, spiegando che 1.213 persone si sono ammalate in un giorno, portando così a 21.762 il totale dei contagiati. Tra questi, 1.424 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 250 le persone guarite, tra cui una donna di 107 anni. Finora le autorità sanitarie olandesi hanno condotto 101.534 test per verificare l’eventuale contagio.

Francia – Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha annunciato che circa 1.400 dipendenti del ministero su 300mila sono contagiati. “Bisogna mettere ovviamente questo dato in relazione alla popolazione del ministero dell’Interno, cioè 300.000 persone – ha aggiunto – quindi abbiamo un tasso inferiore allo 0,5% ma è un tasso elevato”.

Stati Uniti – Donald Trump, che rivendica le scelte dell’amministrazione per il contrasto alla pandemia di coronavirus dicendo che “abbiamo imparato molto, possiamo essere più forti di prima. Ricostruiremo il Paese, questo incubo finirà presto. Potremmo riaprire il Paese per step, forse prima del previsto”. Alle sue parole si uniscono quelle dell’esperta della task force della Casa Bianca sul Covid-19, Deborah Birx: “Stiamo facendo molto meglio di altri Paesi”. Tutto questo quando per il secondo giorno consecutivo gli Usa contano quasi 2mila morti in 24 ore (1.973) secondo i calcoli della Johns Hopkins University, facendo diventare gli Stati Uniti il secondo Paese per vittime dopo l’Italia, con 14.817 decessi contro i 17.669 di Roma. I casi registrati negli States sono arrivati a quota 432.132.

E oggi l’immunologo statunitense Anthony Fauci intervistato al programma ‘Good Morning America’ su Abc ha detto che lo studio pubblicato dal New York Times che mostra come il Covid-19 sia arrivato a New York dall’Europa “è probabilmente corretto”. “L’Europa – ha aggiunto – è diventata abbastanza rapidamente l’epicentro” della pandemia “dopo che i casi sono esplosi in Cina”, ha osservato Fauci.

Slovacchia – Il primo ministro Igor Matovic ha disposto l’isolamento per cinque insediamenti rom dopo che 31 persone sono risultate positive al coronavirus. E’ il primo blocco nel Paese. Il personale sanitario militare ha iniziato i test in 33 insediamenti tra i più poveri del Paese dove mancano l’accesso all’acqua corrente e i sistemi fognari. I test sono stati richiesti dagli attivisti rom. La Slovacchia ha registrato 682 infezioni e due decessi dall’inizio della pandemia di Covid-19. lcl

Russia – Sono oltre 10mila, 10.131 per la precisione, i casi di Covid-19 accertati finora in Russia, di cui 1.459 registrati nel corso dell’ultima giornata. Tredici pazienti sono morti nelle ultime 24 ore, portando a 76 il totale dei decessi.

Giappone – Sono più di 5mila le persone contagiate dal Covid-19 in Giappone, dove da due giorni è in vigore lo stato di emergenza. Sono invece 116 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto l’infezione.

Argentina – Il ministero della Sanità argentino ha comunicato che nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus confermati hanno raggiunto quota 1.795, mentre i morti sono saliti a 65. Di fronte a questo nuovo incremento di casi, il presidente Alberto Fernández ha dichiarato che “siamo tutti sicuri che la quarantena (che al momento scade il 12 aprile, ndr.) sarà estesa”.

Pakistan – I casi di positività al coronavirus in Pakistan hanno raggiunto i 4.322. Lo ha reso noto il ministro della Salute, aggiornando il numero dei morti a 63.