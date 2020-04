Coloro che lavorano tutti i giorni negli ospedali, medici, infermieri e operatori sanitari, possono rappresentare un pericolo per le proprie famiglie. Per questo molti di loro hanno deciso di vivere isolati per non mettere a rischio contagio moglie, mariti e figli. Qualcuno, per mancanza di alternative, dorme nella propria auto. Lo racconta a Sono le Venti, il programma di informazione di Peter Gomez sul Nove, un operatore sanitario della Campania impegnato in questi giorni nei reparti di rianimazione: “Non si può capire cosa si prova quando si torna a casa e si è costretti ad allontanare i figli”

