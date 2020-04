Nel giorno in cui l'attenzione di tutti è rivolta alla riunione dell'Eurogruppo in cui si discuterà il pacchetto di aiuti dell'Ue, sul fronte interno da registrare l'ennesimo aggiornamento del bilancio di sanitari morti a causa del Covid-19. Tema residenze anziani, viceministro Sileri: "Caso Trivulzio? Giusto controllare". E il commissario all'emergenza spegne ogni illusione sul ritorno alla normalità: "Non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza"

Il giorno dopo l’annuncio del decreto liquidità per garantire credito alle imprese, gli occhi del governo italiano sono puntati su Bruxelles dove l’Eurogruppo discute il pacchetto di aiuti dell’Ue. Sul fronte interno, tiene banco il tema della futura fase 2. Come e quando verranno allentate le misure, con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che ribadisce: “La vera normalità tornerà solo con un vaccino“. Ancor più netto il commissario Domenico Arcuri, che ha spento sul nascere ogni possibile ottimismo in merito al ritorno in poco tempo alla vita normale pre Covid-19. “Il numero di uomini e donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere. Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane – ha detto il commissario – Torno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria”. Poi il monito: “Attenti a illusioni ottiche, pericolosi miraggi, non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza, da un’ipotetica ora X che ci riporterà alla situazione di prima, nessun liberi tutti per ritornare alle vecchie abitudini“.

Arcuri: “Non si possono sbagliare i modi di uscita dalla cosiddetta Fase 1”

Sempre parlando della cosiddetta Fase 2, il commissario ha ribadito il concetto: “Siamo all’inizio di una lunga fase di transizione e sarebbe imperdonabile non perseverare” con le misure di contenimento “rendendo inutili i sacrifici fatti finora”. Parlando delle possibili riaperture e sottolineando come sia “fondamentale a Pasqua continuare a rispettare rigorosamente il distanziamento sociale e le misure di prevenzione”, Arcuri ha sottolineato che “le prossime saranno giornate fondamentali: non dobbiamo commettere errori nei prossimi giorni e tenere gli occhi aperti” perché “non si possono sbagliare i modi di uscita dalla cosiddetta Fase 1”.

Arcuri/2: “Credo che porteremo le mascherine per molto tempo”

Il commissario, poi, è tornato sul tema delle mascherine. “Per le prossime settimane l’Italia potrà contare su 650 milioni di pezzi” ha detto Arcuri in conferenza stampa, sottolineando che non c’è da fare “alcun ottimismo” anche se “per quanto riguarda le forniture il peggio è ormai alle spalle, grazie al lavoro prezioso di tanti”. Peggio alle spalle anche per le forniture dei ventilatori: a ieri sera sono stati consegnati e installati 1904 ventilatori polmonari, 368 solo nell’ultima settimana, 53 al giorno. “Ma c’è una chiara linea di indirizzo condivisa con il governo – ha spiegato il commissario – Terapie intensive meno sotto stress da qualche giorno e numero ricoveri che inizia a decrescere non modificano il nostro piano di implementazione, specie verso le regioni del sud. Non dobbiamo costruire l’ennesima disuguaglianza in infrastrutture e dotazioni tra Sud e Nord del Paese. Per una volta pensiamo a come sarà il nostro Paese quando il coronavirus sarà alle spalle”.

Arcuri, poi, è tornato sul tema mascherine per dire la sua sulle strategie delle varie regioni: “Per ora ci occupiamo di rifornire il numero massimo di mascherine alle strutture sanitarie che combattono, non ci occupiamo di distribuire mascherine ai cittadini – ha precisato – Se alcune regioni ritengono legittimamente di doverle fornire, se ne occuperanno loro, fino a una nuova organizzazione che non è ancora arrivata. Se vuole la mia opinione – ha concluso – credo che per molto tempo molti di noi se non tutti ci dovremo abituare ad utilizzare questo strumento di protezione“.

94 medici e 26 infermieri morti – Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordano però come l’emergenza del coronavirus sia ancora attuale e la necessità per chi lavora in prima linea di essere sostenuto nel tempo. Da inizio pandemia 26 infermieri sono morti per il Covid-19, mentre sono 6.549 i contagiati, ben 1.049 in più rispetto a sabato scorso. La Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) indica che è la categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52% di tutti gli operatori. Altri 5 medici hanno perso la vita a causa del Covid-19: in totale, si apprende dalla Fnomceo, sono 94 le vittime.

Caso Trivulzio – Un altro fronte resta quello delle case di riposo, in particolare a Milano, dove sotto indagine è finito uno dei suoi simboli, il Pio Albergo Trivulzio. In piena emergenza coronavirus qualcosa nei protocolli sembrerebbe non aver funzionato. Le diverse denunce sono sul tavolo del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e riguardano diverse strutture. Sul tema è intervenuto anche il viceministro Sileri ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio Capital: “Per il Pio Albergo Trivulzio aspetterei le conclusioni degli ispettori. Ma dove ci sono criticità nelle Rsa è giusto andare a controllare“, ha detto Sileri. Aggiungendo che “Milano non è l’unico caso: anche in Sicilia, a Catanzaro e nel Lazio ci sono situazioni simili”.