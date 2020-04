“Se non siete in pericolo di vita, non siete più la priorità. Restate a casa”. È il messaggio lanciato dal Soccorso alpino agli italiani, specialmente a quelli che, nonostante i divieti, mettono a rischio la propria sicurezza e quella dei soccorritori con passeggiate e trekking in montagna. Nel video, gli operatori del Soccorso alpino spiegano il senso del loro appello.

Video Facebook/Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico