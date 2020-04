Nel quartiere di Centocelle, a Roma, per festeggiare la domenica delle Palme tanti residenti si sono riversati in strada davanti alla Chiesa del Santissimo Sacramento, in Largo Agosta, chiusa come da decreto del governo, per la benedizione. La polizia locale è intervenuta invitando le persone a rientrare a casa. “Dovete andare via“, hanno detto gli agenti. “Stiamo rispettando le distanza”, hanno replicato i fedeli. Poi è scoppiata la lite coi residenti che dai balconi hanno urlato al gruppo di persone di tornare nelle loro abitazioni.