“Anche oggi la situazione dei dati si conferma positiva, ma è proprio adesso che sarebbe folle vanificare tutto“. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera,nella consueta diretta su Facebook. “Capiamo che rimanere in casa, soprattutto per chi ha bimbi piccoli, è faticoso. Ma è lo stare chiusi in casa è quello che oggi ci porta a dire c’è una luce in fondo a quel tunnel che da flebile sta diventando più delineata. Ma se questo avviene è per la vostra capacità di resistere e si non può deflettere oggi”. Gallera ha sottolineato che “è per questo che abbiamo reagito a certi messaggi del governo che sembravano dare l’idea di allentare la presa e l’attenzione”.

