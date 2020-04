Sono 4.782 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un incremento che porta il totale dei contagi a 110.574. Nell’ultima giornata, si sono registrati anche 727 nuovi decessi e 1.118 persone guarite e dimesse, con quest’ultimo dato che porta il totale a 16.847. Sono i dati diffusi nel corso della conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Tra coloro che sono attualmente in cura, puntualizza, 4.035 persone si trovano attualmente in terapia intensiva, 28.403 sono invece quelle ricoverate ma non in terapia intensiva, mentre 48.134 si trovano in isolamento.

Lombardia, 1.565 nuovi casi e 394 decessi

Sono 1.565 i nuovi positivi in Lombardia e 394 i decessi. lo ha comunicato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana in diretta Facebook ha spiegato che “il dato dei deceduti lombardi” si mantiene costante. In frenata, invece, i ricoveri.

Diventano quindi 44.773 i positivi, 11.927 i ricoverati non in terapia intensiva (44 più di ieri) mentre 1.342 in terapia intensiva (+18). In totale sono stati eseguiti 121.449 tamponi.

Milano e la sua provincia hanno fatto registrare 611 nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore: “Milano vede un numero di contagi sempre molto alto”, ha dichiarato Gallera spiegando però che aumentano sempre di più i tamponi effettuati. Milano conta adesso 9.522 positivi, Bergamo è a 9.039 (236 più di ieri), Brescia a 8.598 (231 più di ieri).