Positivo al tampone il responsabile dell'emergenza in Spagna, che registra più di 85mila casi. In Germania oltre 57mila. In Israele il premier in isolamento dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva. Nel Regno Unito allarme per le mancate protezioni degli infermieri. A New York un ospedale da campo a Central Park. Ricercatori: "Se Oms non interviene in Iran, 58mila vittime a giugno"

Anche la Spagna – dopo Stati Uniti e Italia – supera la Cina per numero di contagi con 85mila casi di coronavirus. Sale la curva delle vittime, che arrivano a 7.340, mentre il responsabile della gestione dell’emergenza Fernando Simón è risultato positivo al tampone. Crescono anche i contagi tra medici e infermieri: sono 12.298 gli operatori infetti e l’85-90% presenta una evoluzione della malattia “molto buona” ed è in fase di recupero nelle proprie abitazioni. E anche nel Regno Unito, spiega il professor Andrew Goddard, direttore del Royal College of Physicians (Rcp), un medico su 4 del sistema sanitario nazionale è attualmente malato o in autoisolamento. Lancia invece l’allarme sui paramedici il Royal College of Nursing (Rcn), che spiega come siano costretti a curare i pazienti di coronavirus senza alcuna protezione.

Gli Stati Uniti, nel vortice della crisi, prorogano le misure di contenimento fino al 30 aprile e nello Stato di New York i morti sono già più di mille in un mese. E nella Grande Mela diventata epicentro dell’epidemia in Usa, si sta montando un ospedale da campo nel mezzo di Central Park. Il Mount Sinai Hospital e la Ong Samaritan’s Purse hanno spiegato che la struttura avrà 68 posti letto, dieci di terapia intensiva. In Israele il premier Benyamin Netanyahu è in quarantena dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al virus.

Ma a preoccupare è anche la situazione dell’Iran: senza l’intervento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), sostengono due ricercatori americani ma di origine iraniana, Navid Gafarzadeh e Hazir Rahmanzadeh, la pandemia di coronavirus “entro giugno provocherà 58mila morti ed oltre un milione e 600mila contagi”. Secondo i dati in possesso dei due ricercatori, che parlano al sito di opposizione ‘News Gooya’, ritenuto vicino all’opposizione, al 21 marzo in Iran i morti erano 15.485 ed i contagiati 916mila. Stando ai dati ufficiali di Teheran, i morti sono in realtà oltre 2.600 ed i casi confermati circa 38mila. Intanto, a causa delle con complicazioni legate al coronavirus, il tenore Placido Domingo è stato ricoverato ad Acapulco, in Messico.

In totale sono 34.005 le vittime del coronavirus nel mondo, stando agli ultimi dati aggiornati della John Hopkins University, secondo la quale il numero dei contagi complessivo è di 723.328 mentre i guariti sfiorano i 152mila. Il virus è diffuso ad oggi in almeno 177 Paesi, sostiene la John Hopkins University, precisando che Italia, Cina, Iran e Spagna sono i Paesi più colpiti per numero di morti mentre gli Stati Uniti con oltre 143mila sono il Paese con maggior numero di casi.

Spagna – Fernando Simón, responsabile del Centro spagnolo per il coordinamento delle emergenze sanitarie, è risultato positivo al test per il coronavirus. Lo scrive El Mundo. Secondo Rtve, si attenderebbe invece una conferma del risultato “possibile positivo” arrivato questa notte dopo i test. Simón, 57 anni, è stato fino ad oggi il ‘voltò dell’emergenza in Spagna, fornendo quotidianamente dati sulla pandemia. Oggi, scrive il giornale, sarà sostituito da María José Sierra. Simón è noto anche per aver gestito nel 2014 l’emergenza ebola, quando un’infermiera risultò positiva dopo aver seguito un missionario spagnolo tornato in patria ammalato.

Austria – Introdotto l’obbligo di mascherine nei supermercati. L’obiettivo – ha detto il cancelliere Sebastian Kurz in una conferenza stampa – è di partire già mercoledì nei supermercati che potranno garantire un numero sufficiente di maschere per i clienti, “nel giro di due, tre giorni” dovrebbero seguire gli altri.

Germania – Per il Robert Koch Institut, che ha aggiornato i dati ufficiali a mezzanotte, il numero dei positivi è 57.298 (quasi cinquemila casi più del giorno precedente) e 455 sono le vittime.

Regno Unito – Il National Health Service ha fatto sapere che le compagnie easyJet e Virgin Atlantic stanno scrivendo a migliaia di dipendenti, in particolare quelli con formazione di primo soccorso, per domandare loro di lavorare nei centri costruiti nei centri conferenze di Londra, Birmingham e Manchester. Quelli che accetteranno saranno impiegati in ruoli di supporto, sotto la supervisione di medici e infermieri. EasyJet oggi ha annunciato che tutti i suoi 344 aerei sono fermi a causa del collasso della domanda legato alla pandemia, mentre “non c’è certezza sulla data in cui i viaggi commerciali riprenderanno”. Virgin Atlantic ha cancellato la maggior parte dei suoi voli e chiesto al governo britannico di contribuire a tenere a galla i vettori in difficoltà.

Belgio – Salgono a 513 i decessi e 11.899 i contagi. Il centro di crisi federale ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 82 nuovi decessi e 1.063 casi positivi al virus. “Il numero dei ricoveri aumenta e continuerà a farlo, ma negli ultimi giorni constatiamo una diminuzione dell’intensità dell’epidemia. Non siamo al picco, ma a un punto di flessione: la forza dell’epidemia comincia a diminuire grazie ai nostri sforzi, che per questo è importante mantenere”, hanno detto i portavoce delle autorità federali parlando di “segnale incoraggiante”.

Svizzera – I casi confermati sono in continuo aumento. Secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) sono ora 15.475, ovvero 1.201 in più rispetto a 24 ore fa. Almeno 295 persone sono morte. Dei 116.700 test effettuati finora, circa il 13% è risultato positivo. In Ticino – in base ai dati forniti stamane dalle autorità cantonali – i decessi sono 105, 12 in più di ieri. I nuovi casi sono 125 per un totale di 1.962.

Usa – Nello stato di New York sono almeno 59.513 i casi confermati, 33.768 nella città. Il sindaco, Bill de Blasio, ha avvisato ieri che la città ha “equipaggiamenti necessari ad andare avanti per una settimana a partire da oggi, con l’eccezione dei ventilatori polmonari”. Sono circa 8500 le persone ricoverate in ospedale a New York.

Cina – 31 nuovi casi confermati e quattro morti nelle ultime 24 ore. 30 dei nuovi casi sono ‘importati’ dall’estero mentre uno solo, nella provincia nordoccidentale di Gansu, è stato trasmesso localmente. Tutti i decessi, ma nessuno dei nuovi casi, sono stati registrati nella provincia di Hubei, epicentro della pandemia. Finora il coronavirus in Cina ha provocato 3.304 morti con 81.740 contagi.

Iran – L’Iran ha visto morire altre 117 persone nelle ultime 24 ore a causa del nuovo coronavirus, portando a 2.757 il totale delle vittime. 41.495 i contagi. Una rivolta è scoppiata nel carcere di Shiraz, nell’Iran centro-meridionale, dove i prigionieri hanno rotto le telecamere e danneggiato le strutture per protesta contro le condizioni di detenzione. Nelle scorse settimane l’Iran, il paese del Medio Oriente più colpito dal coronavirus, ha rilasciato in libertà vigilata circa 100mila detenuti per limitare la diffusione del virus nelle prigioni. La rivolta nel carcere Adel Abad di Shiraz, che ha avuto luogo nelle due sezioni riservati a chi ha commesso reati di violenza, è solo l’ultima di una serie avvenute nella Repubblica islamica. Venerdì 70 detenuti sono evasi dalla prigione di Saqqez, nella provincia occidentale del Kurdistan. Da inizio anno rivolte sono state segnalate anche a Aligudarz, Hamedan e Tabriz.

Brasile – Il numero delle vittime è passato da 114 a 126 in 24 ore, mentre il numero di contagi è salito di 353 unità, arrivando a 4.256.

Israele – L’amministratore apostolico di Terra Santa padre Pierbattista Pizzaballa in adesione alle restrizioni imposte dalla lotta al coronavirus ha deciso che a Gerusalemme non si terranno né la Processione della Domenica delle Palme né la Via Crucis. “Tra pochi giorni inizierà la Settimana Santa, che è il cuore dell’anno liturgico, e anche in quell’occasione – ha scritto in una lettera inviata alle parrocchie, ai sacerdoti e ai fedeli – le nostre possibilità di celebrazione saranno assai limitate”

Messico – Placido Domingo è stato ricoverato in Messico. “Sta bene e sta rispondendo al trattamento”, ha dichiarato il suo portavoce alla Cnn. Domingo, 79 anni, ha annunciato sulla sua pagina Facebook la scorsa settimana di essere risultato positivo al virus e ha incoraggiato i suoi fan a lavarsi le mani e a seguire le linee guida e le normative che i governi locali hanno messo in atto.

Giappone – Il ministero della Sanità di Tokyo ha aggiornato a 1.896 il numero delle persone contagiate, mentre sono 67 le persone che hanno perso la vita. I dati sono stati aggiornati dopo un fine settimane nel quale il governatore di Tokyo Yuriko Koike ha applicato un lockdown “soft” a Tokyo. Dei 1.896 casi di Covid-19 confermati in Giappone, la maggioranza è stata registrata nella capitale, ovvero 430 contagiati. Le prefetture locali hanno esortato i propri cittadini a non recarsi a Tokyo, dove ieri sono stati registrati almeno 68 nuovi casi, ovvero il maggior numero di contagi in un solo giorno in Giappone. Il ministero della Sanità giapponese ha parlato di 65 pazienti considerati gravi e ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 975 le persone guarite e dimesse dagli ospedali.

India – Sono più di mille i casi di coronavirus, 1.071 i contagi confermati dalle autorità, mentre sono finora 29 i decessi accertati. Le autorità hanno riferito che non c’è l’intenzione di prolungare il lockdown di 21 giorni imposto per limitare la diffusione del Covid-19, che sta provocando un esodo biblico di centinaia di migliaia di lavoratori rimasti disoccupati.

Cambogia – Il primo ministro cambogiano Hun Sen ha deciso lo stop alle esportazioni di riso per assicurare la sicurezza alimentare del paese durante la crisi del coronavirus. Lo stop alle esportazioni partirà da domenica prossima, mentre mercoledì chiuderanno tutti i casinò. In Cambogia, dove si registrano 107 infezioni da Covid-19, non sono state per il momento prese misure di confinamento a casa della popolazione.