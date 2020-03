Un medico della Medicina ad alta intensità dell’Ospedale di Circolo di Varese , alla fine del suo turno nel reparto Covid, è è esibito al pianoforte nella hall, suonando un paio di canzoni dei Queen, fra cui Don’t Stop Me Now. (“Non fermarmi adesso”). I colleghi lo hanno filmato e il video è stato poi diffuso come messaggio di incoraggiamento sui social della Asst dei Sette Laghi. Il medico pianista, in divisa e mascherina, è Christian Mongiardi, un giovane ecografista. Sceso con due colleghi per mangiare un panino, ha trovato lo spaccio chiuso e si è seduto al pianoforte, donato pochi mesi fa una onlus. Quando il video si è diffuso Mongiardi era contrariato. Ma il suo primario, Francesco Dentali, lo ha convinto: “Gli ho detto che era una cosa bella e avrebbe sollevato il morale a tutti noi e a tutte le persone che hanno parenti e amici ricoverati per il Covid in questo periodo difficile” Vedi Anche Coronavirus, così gli operatori della Croce Rossa cercano di rassicurare i pazienti nel tragitto fino all’ospedale. Il video girato dentro l’ambulanza

