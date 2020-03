Negli Stati Uniti ieri sono morte 163 persone, il numero più alto da quando è esplosa l’epidemia, portando il totale a 600. Sono 52.976 i casi di contagio finora accertati negli Usa. Raggiunta intesa tra Senato e Casa Bianca per il rilancio dell'economia. Nell'Hubei, ex focolaio cinese, nessun nuovo contagio: le autorità cinesi definiscono linee guida per stimolare gli acquisti

Gli Stati Uniti potrebbero diventare il nuovo epicentro dell’epidemia: secondo l’Oms l’85% dei casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore sono stati e negli Stati Uniti e in Europa, in particolare in Spagna, dove salgono a 2.937 i morti e 41.900 i contagiati. Ieri, scrive El Pais, il giorno più nero: 514 morti in 24 ore. Martedì nero anche negli Stati Uniti, sono morte 163 persone, il numero più alto da quando è esplosa l’epidemia, portando il totale delle vittime a 600. Contemporaneamente però il Senato ha trovato un accordo sulle misure economiche e gli Stati Uniti si preparano a mettere in campo più grande piano di aiuti della loro storia: 2mila miliardi di dollari. “Finalmente abbiamo un accordo”, ha detto Mitch McConnell, il leader della maggioranza al Senato, parlando di un massiccio “livello di investimenti da tempi di guerra nella nostra nazione”.

L’accordo per il pacchetto comprende 500 miliardi di dollari per garantire liquidità alle grandi corporation attraverso la Fed, 367 miliardi per un programma di prestiti alle piccole imprese, 100 miliardi per gli ospedali e 150 miliardi per gli stati e le amministrazioni locali. Ma la misura che avrà l’impatto immediato per milioni di americani sarà l’assegno da 1.200 dollari per tutti i contribuenti con un reddito inferiore ai 75mila dollari. Le negoziazioni sono andate avanti per giorni, prima di raggiungere “il pacchetto di salvataggio più ingente della storia americana” come ha detto Chuck Schumer, il leader della minoranza democratica al Senato che ha condotto i negoziati con il ministro del Tesoro Steven Mnuchin. “Questo non è un momento per i festeggiamenti, ma un momento di necessità”, ha aggiunto riferendosi al rapido aumento di vittime e contagi, che hanno superato i 52mila.

Intanto la Cina comincia la ripresa: l’Hubei, la provincia più colpita, ha ritirato le misure di lockdown che per oltre due mesi hanno impedito ai residenti di lasciare la provincia. Nessun nuovo caso di coronavirus nella provincia di Hubei: i 47 positivi sono tutte persone arrivate dall’estero, secondo i dati resi noto oggi dalla Commissione nazionale della Sanità. Per stimolare la ripresa dei consumi, le città cinesi hanno lanciato campagne di voucher con diverse imprese per incoraggiare i residenti a cenare fuori e fare acquisti. All’inizio di marzo, le autorità cinesi hanno emanato una linea guida volta a stimolare i consumi e a liberare il potenziale del mercato interno per attutire il colpo dell’epidemia in corso sulle attività economiche. La linea guida, emanata congiuntamente da 23 dipartimenti governativi, ha dettagliato 19 misure per rimuovere le barriere istituzionali alla crescita dei consumi e rilanciare la domanda repressa.

Cina, voucher per rilanciare i consumi – Il rivenditore online Suning.com, ad esempio, ha distribuito ai suoi utenti buoni del valore di 500 milioni di yuan (circa 70,4 milioni di dollari Usa) per incoraggiarli a fare shopping nei suoi negozi online e offline. La città di Ningbo, nella provincia di Zhejiang, ha lanciato una campagna di promozione delle vendite a cui hanno aderito 12 società di e-commerce, tra cui Suning.com. Anche Jinan, nella Cina orientale, ha distribuito voucher del valore di 20 milioni di yuan destinati al turismo e la cultura, mentre la città di Jiande nello Zhejiang si è impegnata a fornire ai turisti 10 milioni di yuan di voucher di viaggio. Secondo il National Bureau of Statistics (NBS), le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina, uno dei principali indicatori della crescita dei consumi, sono diminuite del 20,5% anno su anno nei primi due mesi di quest’anno.

Usa, Trump: “Vediamo luce in fondo a tunnel”, ma i contagi crescono – I casi di coronavirus negli States sono 52.976, in forte accelerazione. La città più colpita è New York, dove anche due trader di Wall Street sono risultati positivi. A San Diego, in California, sono risultati positivi al coronavirus due neonati: uno dei primissimi casi negli Stati Uniti di bimbi contagiati al di sotto di un anno di età. Nonostante il dilagare della pandemia, il presidente Donald Trump si dice ottimista: “Stiamo già cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel“. Già da Pasqua il presidente vorrebbe riaprire tutto e far ripartire i motori: un’ipotesi che la comunità scientifica crede irrealizzabile. Le borse però esultano per l’accordo raggiunto sul maxi pacchetto di aiuti: Hong Kong vola in avvio, sulla spinta del rally di Wall Street, dove Dow Jones registra l’11,26% in più.

Iran, annunciate limitazioni alla circolazione – L’Iran, uno dei Paesi più colpiti del Medioriente, adotterà misure ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato in diretta tv il presidente Hassan Rohani, spiegando che per 15 giorni ci saranno limitazioni alla libera circolazione che potrebbero “creare difficoltà”. Finora, il governo di Teheran si era limitato a raccomandare alla popolazione di restare a casa.

Spagna – In Europa, la situazione più drammatica si registra in Spagna, che è seconda per numero di vittime e contagi dopo l’Italia: 2.937 morti, secondo i dati riportati questa mattina dal giornale El Pais. Nel Paese, riferisce El Mundo sul suo sito web, i casi di contagio sono 41.969. La zona più colpita resta quella di Madrid. la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha promesso aiuti in un videomessaggio su Twitter: “Spagnoli non siete soli. In Europa lavoriamo senza sosta su tutti i fronti per non lasciare indietro nessuno. Presto mascherine, guanti, e tute protettive arriveranno negli ospedali, seguiti da ventilatori e kit per i test”. E ha aggiunto: “Venti miliardi di aiuti di stato salveranno occupazione e imprese, e la Spagna potrebbe ricevere 11 miliardi dall’Iniziativa di investimento per il coronavirus”.

Corea del Sud – Dopo giorni di calo costante, tornano a salire i contagi: i funzionari della Salute del paese hanno riportato cento nuovi casi, un terzo dei quali importati. Con i nuovi casi il totale dei contagi sale a 9137, quello dei decessi a 126.

Israele – Cinque morti e 2.030 contagiati: questi i numeri della diffusione in Israele del coronavirus, reso noto stamane dal ministero della sanità. I malati gravi sono 37, secondo questi dati.