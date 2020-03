E’ una casa di riposo della provincia di Udine uno dei maggiori focolai di coronavirus del Friuli Venezia Giulia. Nell’intera regione si contavano martedì sera 992 casi di positività e 64 morti con Covid-19. Tra i deceduti, ben 12 erano ospiti della Casa di riposo comunale Rovere-Bianchi di Mortegliano (Udine), dove secondo il Messaggero Veneto sono risultati contagiati 42 anziani – sui 90 ricoverati – e 23 operatori. I tamponi sono stati fatti dopo che un’operatrice aveva iniziato ad avere sintomi del virus, il 9 marzo.

Ora si stanno moltiplicando i positivi tra lavoratori del centro, addetti alla ristorazione e parenti degli anziani ricoverati che vivono nei Comuni vicini. Le visite, come nel resto d’Italia, erano state sospese solo all’inizio di marzo, quando è stato anche chiuso il centro Alzheimer che ha sede nella struttura. Leggi Anche Coronavirus, in Sicilia metà dei nuovi casi in una casa di riposo. Regione: “Colpa di una visita. Contagi dal Nord, rientrati in 40mila”