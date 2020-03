L'epicentro del sisma registrato intorno alle 5.25 del mattino si trova a circa 200 chilometri dal confine italiano, tanto che le scosse sono state avvertite anche in alcune località in provincia di Trieste

Dopo il terremoto di magnitudo 5.9 che nella notte tra venerdì e sabato ha fatto tremare la Grecia, due scosse, questa volta di magnitudo 5.4 e 4.6 si sono registrate all’alba a Zagabria, capitale della Croazia. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma, registrato intorno alle 5.24, ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a Kasina, insediamento nel nordest della capitale, ad appena 200 chilometri da Trieste. Leggi Anche Grecia, nella notte scossa di magnitudo 5.9 nel nord-ovest del Paese: “Nessuna vittima”

Secondo le prime informazioni e dai video pubblicati online dai media locali, il sisma ha provocato danni importanti alle strutture cittadine. Le immagini mostrano palazzi gravemente danneggiati, auto distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte di calcinacci. Il quotidiano Vecernji parla anche di danni all’ospedale di Rebro. Molti residenti sono scesi in strada, anche se non si hanno notizie di feriti o vittime.

La vicinanza col confine italiano ha fatto sì che il terremoto, riporta una nota della Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia, sia stato avvertito anche in alcune località di confine nella provincia di Trieste.

La centrale nucleare di Krsko, in territorio sloveno e distante circa 60 km da Zagabria, continua a operare in modo sicuro e affidabile, fa comunque sapere il management dell’impianto sul suo sito ufficiale. “Ispezioni preventive dei sistemi e degli equipaggiamenti sono in corso” e “la centrale continua a operare a piena potenza”, si legge sul sito dell’impianto condiviso al 50% da Slovenia e Croazia. “Esperti” della centrale “stanno conducendo analisi come previsto dai protocolli e al momento non c’è necessità di fermare” l’impianto, ha specificato stamattina anche il ministero delle Infrastrutture sloveno in un tweet.