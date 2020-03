I militari dell’esercito francese sono al lavoro per preparare un ospedale da campo a Mulhouse, nell’Alto Reno. Ospiterà pazienti positivi al Covid-19. Intanto, sulle pagine di Le Monde, il presidente del Consiglio scientifico in Francia ha detto che “la crisi si intensificherà nel corso della prossima settimana e aumenteranno casi e decessi”. Per questo ha raccomandato prudenza. “Il nostro principale messaggio è che la permanenza a casa, allo stato attuale delle risorse, è l’unico modo per invertire la curva dell’epidemia ed evitare che il sistema sanitario esploda. Non è la soluzione migliore, ma è la meno cattiva”

