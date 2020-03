“Chiamiamolo cinema da casa o chiamiamolo resilienza è una bella emozione da condividere con i nostri vicini per trasformare una serata difficile in una serata magica”. Dal 16 marzo Federica Salvatori, presidente di Zidalab, proietta spezzoni di cartoni animati sulla facciata di un condominio nel quartiere torinese di Vanchiglia. Un’iniziativa che si ispira a quella lanciata dal collettivo romano “Alice nella città” e che è diventato un appuntamento fisso tra gli abitanti dei palazzi. Un’ora di spezzoni di film, dalle 20 alle 21, come ai tempi di Carosello “perché in questi momenti difficili – spiega Federica – abbiamo bisogno di recuperare dei riti per evitare di perdere la concezione del tempo. Sono piccoli gesti, ma possono essere di grande aiuto per grandi e piccini”

