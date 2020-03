Niente prima staccata alla Saint Devote, niente Rascasse o Virage du Casino. La storia della Formula 1, il gran premio di Montecarlo, cancellato per via dell’emergenza coronavirus. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel pomeriggio, dopo che inizialmente la gara era stata solamente rinviata. La Formula 1 ha deciso di posticipare anche le gare di maggio del Mondiale: il Gran Premio di Olanda e Spagna sono solo rinviati. Quello di Monaco invece viene annullato definitivamente per la stagione 2020, come non succedeva dal 1954.

La decisione segue la cancellazione del Gran Premio d’Australia e il rinvio dei Gran Premi di Cina, Bahrain e Vietnam. L’appuntamento di Montecarlo era programmato per il 24 maggio. “La Formula 1, la Fia e i tre promotori hanno preso questa decisione al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, dei partecipanti al campionato e dei tifosi, che rimane la nostra priorità”, si legge nella nota.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will not take place in 2020, announces @ACM_Media It is the first time since 1954 that F1 will not race in the Principality #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/HtS2md4Iq4 — Formula 1 (@F1) March 19, 2020

Dopo l’annuncio del rinvio dei gran premi di Olanda e Spagna, la Formula 1 ha ufficializzato anche che sarà rimandata al 2022 l’entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico che era prevista per la prossima stagione. Organizzatori e team hanno preso all’unanimità la decisione di far slittare di un anno le modifiche tecniche mentre è confermata l’introduzione delle regole finanziarie che contemplano un tetto massimo di budget a disposizione.