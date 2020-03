Due scudetti, una Coppa Campioni e una Coppa Intercontinentale. Sono i trofei che Joaquin Peirò ha vinto con la maglia della grande Inter guidata dal ‘mago’ Helenio Herrera. L’ex calciatore spagnolo è morto oggi in Spagna all’età di 84 anni. In un tweet la Liga esprime “le sue più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici dello storico giocatore e allenatore”. Nazionale spagnolo, in carriera vestì la maglia dell’Inter per due stagioni, dal 1964 al 1966: era – come detto – la formazione di Herrera, con cui conquistò due titoli di A, una Coppa dei Campioni (celebre il suo gol al Liverpool in semifinale) e l’Intercontinentale. In Italia indossò anche le maglie di Torino (1962-64) e Roma (1966-70): con i giallorossi vinse una Coppa Italia nel 1969). Peirò militò in due periodi nell’Atletico Madrid (1955-62 e 1970-71): proprio con i Colchoneros chiuse la carriera da giocatore per iniziare quella da allenatore.

Non si è fatta attendere la nota ufficiale dell’Inter, che ha espresso cordoglio per la morte dell’ex attaccante nerazzurro: “Il suo nome rimane impresso nella storia nerazzurra, come il suo indimenticabile gol segnato il 12 maggio del 1965, nella mitica semifinale di Coppa Campioni contro il Liverpool”, si legge nel comunicato del club nerazzurro. L’Inter “esprime il proprio cordoglio per la sua scomparsa, alla famiglia vanno il pensiero e l’affetto di tutto il Club e dei tifosi nerazzurri“.