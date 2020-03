“Il governo ha ritenuto utile e importante la realizzazione di questo hub della rianimazione. Tanto è vero che ha preso a modello l’esempio dell’ospedale della Fiera dicendo che ne vuole realizzare altri due in Italia: uno per il Centro e uno per il Sud”. Lo ha spiegato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel punto stampa sull’emergenza Coronavirus. “Una cosa che da un lato mi inorgoglisce e dall’altro mi rafforza. Il commissario per l’emergenza Arcuri ha detto che non è in grado di dirci di che entità sarà l’aiuto ma ha assicurato che ci sarà, soprattutto in termini di materiali”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore