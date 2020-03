A chiedere il provvedimento è stato nelle scorse ore il governatore dell'Isola, Nello Musumeci, allarmato per i continui arrivi dal Nord Italia. Il Mit ha spiegato che è invece regolare il trasporto merci. In quarantena anche Medicina, in Emilia-Romagna. Il Cdm si riunisce per varare le misure economiche - CRONACA ORA PER ORA

Adesso la Sicilia è davvero isolata. Il dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti annuncia che la ministra Paola De Micheli ha firmato firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia” per fronteggiare l’emergenza coronavirus. A chiedere il provvedimento è stato nelle scorse ore il governatore dell’Isola, Nello Musumeci, allarmato per i continui arrivi dal Nord Italia. Il Mit ha spiegato che è invece regolare il trasporto merci. Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo “per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità“. Parallelamente diventa zonsa rossa anche Medicina, in Emilia Romagna, per decisione del governatore Stefano Bonaccini.

La Sicilia in quarantena – Il decreto, spiega il ministero in una nota, specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della Regione. E, ancora, sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità. Il trasporto aereo delle persone, da e verso la Sicilia, è assicurato soltanto per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania, mediante due voli andata/ritorno Roma-Catania e due voli andata/ritorno Roma-Palermo, uno meridiano e l’altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali. Per i collegamenti ferroviari diurni è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali mediante un treno giorno intercity Roma/Palermo e viceversa. Sono soppressi, infine, i servizi automobilistici interregionali.

In Italia il 30% dei decessi – Nel frattempo, l’istituto Spallanzani ha diffuso l’aggiornamento “Coronavirus: quello che c’è da sapere”, pubblicato dall’Istituto Spallanzani il 15 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. Secondo i dati raccoli, tre decessi su dieci con diagnosi di Covid-19 sono avvenuti in Italia: le 1.809 persone decedute nel nostro paese rappresentano infatti il 29,5% delle oltre 6.100 segnalate a livello mondiale. In pratica siamo secondi solo alla Cina, con il 52,3% dei decessi (percentuale in diminuzione), ovvero 3.203. Dopo di noi l’Iran (10% di decessi) e la Spagna (2,2%).

Il giorno del decreto economico – La seconda settimana della quarantena è quella delle misure economiche. Il consiglio dei ministri, infatti, si riunirà oggi per varare il decreto da 25 miliardi annunciato negli scorsi giorni. “Ieri abbiamo passato tutta la giornata a mettere a punto le norme . Stiamo parlando di circa 100 articoli e il lavoro è corposo. C’è necessità di fare molte norme. Questo decreto è aumentato così come è aumentata la grande dell’evento. Ci saranno misure per 25 miliardi”, ha detto la viceministro dell’Economia Laura Castelli. “Per quanto riguarda le famiglie- ha spiegato da una parte c’è il congedo che abbiamo portato al 50% di retribuzione, dall’altra il bonus baby sitter che varrà 600 euro per tutti, ma per il settore della Sanità sarà aumentato a mille. Funzionerà con il libretto famiglie dell’Inps. Abbiamo previsto misure per tutte le categorie di lavoratori per avere un reddito garantito. Non abbiamo lasciato nessuno fuori, questo permette alle famiglie di essere più sereni. Per autonomi e partite iva vengono sospesi tutti gli adempimenti fiscali. L’obiettivo è non far pagare queste incombenze a più persone possibile. Stiamo parlando di sospensioni che coprono fino al 1 giugno, ovviamente con i prossimi decreti si faranno nuove valutazioni. Abbiamo ampliato anche tutti i sistemi di cassa integrazione sotto i 5 dipendenti. Conosco tante storie di piccoli imprenditori che tengono talmente tanto ai loro dipendenti, che sapere che saranno coperti da cassa integrazione per loro è un sospiro di sollievo. La cassa integrazione partirà da subito. Abbiamo pensato al potenziamento delle strutture che gestiscono queste cose. E’ chiaro che Inps è stata molto coinvolta quindi non potevamo sovraccaricarla. Abbiamo utilizzato le procedure nel modo più rapido possibile. Sugli investimenti c’è una grande parte che riguarda l’accesso al credito. Non siamo stati da meno rispetto alla Germania su questo punto. Liberiamo circa 350 miliardi di credito alle imprese. Stiamo ancora cercando risolvere il tema delle bollette perchè costa moltissimo, stiamo lavorando per poter chiudere anche questo capitolo e dare un segnale anche su questo fronte. Considerate comunque che nei prossimi 20 giorni ci sarà un ulteriore decreto basato sugli sviluppi della situazione. Abbiamo fatto nostre anche molte proposte dell’opposizione, c’è stato un buon coordinamento e siamo soddisfatti di questo”.

12.20 – Il 30% dei decessi avvenuto in Italia

12.15 -Iniziato il Cdm

E’ iniziata con due ore di ritardo la riunione del Cdm per varare il decreto Cura Italia.

12.00 – Superata più di duemila medici e infermieri contagiati

Superata la quota di 2mila operatori sanitari, tra medici e infermieri, contagiati dal nuovo coronavirus. Lo afferma Carlo Palermo, segretario nazionale del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, l’Anaao-Assomed. La stima, precisa, “si riferisce complessivamente a medici ospedalieri, medici di famiglia, infermieri e operatori sanitari”. E’ “un numero spaventoso e tale situazione mette purtroppo in ulteriore difficoltà le strutture sanitarie”.

11.57 – Mit firma il decreto: “Stop collegamenti con la Sicilia”

“A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Sicilia, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia” per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo annuncia il Mit in una nota, spiegando che è invece regolare il trasporto merci. Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo “per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità”.

11.57 – Cdm in ritardo di due ore

Doveva cominciare alle 10, ma dopo quasi due ore non è ancora iniziato a palazzo Chigi il Cdm chiamato ad approvare il maxi-decreto per contrastare sul fronte sanitario ed economico il coronavirus. A quanto apprende l’Adnkronos, è in corso una riunione ‘ristrettà tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Il testo è stato chiuso a tarda notte, quindi si sta lavorando alle ultime limature tenendo conto di tutte le osservazioni del caso. Fonti di governo assicurano che si tratterà di una riunione fiume -tanti i ministri collegati da remoto per ragioni di logistica e sicurezza- dopo la ‘maratonà del pre-consiglio, la riunione preparatoria del Cdm ieri durata ben 8 ore.

11.55 – Colosso tipografico produrrà schermi protettivi

Il colosso tipografico Grafica Veneta di Trebaseleghe, è pronto a produrre “schermi protettivi” per bocca e naso della popolazione.

11.54 – Medicina, nel Bolognese, diventa zona rossa

Dalla mezzanotte scorsa non è più possibile uscire dal capoluogo Medicina e dalla frazione di Ganzanigo, comune bolognese dove ormai da giorni si registra una crescita anomala del contagio da coronavirus. Una misura straordinaria che sarà in vigore fino al prossimo 3 aprile, dettata dalle indicazioni medico-scientifiche e necessaria per arginare la diffusione del virus, a tutela dei cittadini del comune di Medicina, del comprensorio imolese e della Città metropolitana di Bologna, che conta un milione di persone. E’ quanto sancisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nella serata di ieri, d’accordo con il governo e il prefetto di Bologna, il sindaco della Città metropolitana di Bologna e d’intesa con il sindaco del Comune di Medicina.

11.52 – Primario Torino: “Nostro vanto aver guarito 97enne”

“E’ un nostro vanto aver guarito un signore di 97 anni, le persone guariscono”. La buona notizia arriva da Giovanni Di Perri, responsabile Malattie infettive dell’Amedeo di Savoia #Torino, ospite di Radio24. “Certo, quello che ci preoccupano sono i malati, spicca questa mortalità alta”, aggiunge.

11.50 – Trattori mobilitati per sanificare le strade

I trattori degli agricoltori della Coldiretti sono mobilitati in tutta Italia per sanificare strade e piazze con la distribuzione di acqua disinfettante, grazie all’uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori. Lo rende noto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che, per combattere l’emergenza sanitaria del coronavirus, ha lanciato un appello a tutti gli associati a rendersi disponibili alle autorità locali per contribuire alla più ampia opera di bonifica mai realizzata prima. Un’iniziativa concordata con la Protezione Civile e resa immediatamente operativa già in Piemonte e in Veneto dopo l’accordo con il governatore Luca Zaia.

11.45 – Mose, annullata prova di sollevamento

E’ stata annullata, a causa della “critica situazione logistico-ambientale e di movimentazione del personale” legata all’applicazione del Dpcm sul Coronavirus, la prova di sollevamento delle dighe del Mose, prevista stamani alla Bocca di Porto di Malamocco.

11.42 – Ripresa produzione Piaggio

E’ ripresa regolarmente oggi la produzione alla Piaggio di Pontedera (Pisa). Per tre giorni la produzione era stata interrotta negli stabilimenti del gruppo di Pontedera, Mandello del Lario, di Noale e Scorzè per una profonda igienizzazione degli ambienti lavorativi e la riorganizzazione delle linee produttive per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro tra i lavoratori.

11.40 – Gallera: Ospedale Fiera è risposta al Paese”

Guido Bertolaso, nominato consulente personale del governatore lombardo Attilio Fontana, “noi lo abbiamo chiamato per il nuovo ospedale della Fiera, perché la più grande emergenza sono i posti letto in terapia intensiva. L’idea di realizzarli in un blocco unico, 500 su due piani, ottimizza il personale ed è veramente una risposta importante, una risposta per il Paese”. Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in collegamento su Mattino Cinque

11.35 – Veltroni: “Crisi sfiderà ogni leadership”

“Andremo di fronte a una situazione che metterà alla prova tutte le leadership. Alla fine di tutto questo bisognerà rifare degli accordi che ridefiniscano le regole economiche e monetarie. Serviranno leadership adeguate, in tutti i paesi, anche in Italia e dovremmo fare uno sforzo per essere all’altezza di questa sfida”. Così Walter Veltroni ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital.

11.30 – In giro col calesse nel Napoletano: denunciato

A spasso con il calesse in piena emergenza coronavirus. Accade a Ercolano, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri della locale tenenza hanno denunciato un 44enne del luogo che è stato sorpreso in via Bordiga a bordo di un calesse trainato da un cavallo. Per l’uomo nessuna giustificazione valida. Intanto, proseguono in queste ore senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale per verificare il rispetto delle norme del decreto ‘anti contagiò su tutto il territorio.

11.20 – Nel resto del mondo più contagi che in Cina

I casi di coronavirus fuori dalla Cina hanno superato per la prima volta quelli nel Paese asiatico. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University i contagiati nel mondo sono 87.000 contro gli 80.860 dichiarati dalle autorità cinesi. Anche le persone morte fuori dalla Cina sono di più: 3.241 oggi, contro 3.208 vittime in Cina.

11.10 – Facevano aperitivo in campagna: 9 denunciati nel Reggiano

I fatti risalgono a ieri mattina quando i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, recependo le segnalazioni di alcuni cittadini, che segnalavano l’assembramento di una decina di giovani vicini tra loro e intenti a bere birra, sono andati nella località indicata, una stradina sterrata alla prima periferia del paese, per verificare quanto segnalato. I militari hanno avuto modo di accertare la presenza dei giovani, che sono stati identificati. Gli interessati, tre dei quali completamente ubriachi, hanno riferito ai carabinieri di essersi dati appuntamento per trascorrere alcune ore insieme. Erano al corrente dell’emergenza sanitaria, tanto che alcuni di loro indossavano le mascherine. Sul posto i carabinieri hanno trovato uno scatolone di birre che i giovani stavano bevendo.

11.08 – Salvini: “Ero fuori per fare la spesa”

“Ho letto di polemiche su di me ieri fuori a Roma. Ma io non stavo andando a spasso al Colosseo, stavo andando a fare la spesa. Spero che anche il possa fare la spesa e non solo la sinistra…”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Fb, commenta le critiche di chi ha visto oggi una sua foto scattata eri per strada a Roma con la fidanzata.

11.05 – Rianimatori scrivono a Mattarella: “Tutelare salute sanitari”

L’Aaroi-Emac, Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica, ha inviato oggi una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché vengano garantite le disponibilità ospedaliere di dispositivi di protezione individuali. “Egregio signor presidente – scrive Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac – nella drammatica situazione in cui versa l’Italia a causa del diffondersi della pandemia da Sars-CoV-2, il personale sanitario sta dimostrando la propria più totale dedizione al servizio dei cittadini e del Paese, affrontando con coraggio una battaglia ogni giorno più ardua”.

11.00 – Vendeva mascherina con rincaro 1.200%: denunciato

Vendeva mascherine con rincari del 1.200%. I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno denunciato per manovre speculative su merci un 33enne, titolare di un negozio di alimentari, perché stava vendendo al pubblico mascherine di protezione a un prezzo diverso rispetto a quello di mercato. Erano in vendita a 3 euro l’una, nonostante il prezzo originario fosse di 20 centesimi. Il negoziante, inoltre, per ottenere maggiori guadagni vendeva i pezzi singolarmente anziché in pacchi da 10, applicando un rincaro del 1.200%.

10.50 – Ministra Dadone: “Nel dl coinvolta l’opposizione”

In questa emergenza Coronavirus “sono state recepite dal Governo anche proposte venute dall’opposizione” ed era “importante includere in percorso anche l’opposizione”. A dirlo è stata la ministra della Pa, Fabiana Dadone, parlando a Omnibus, su La7. “In buona parte -ha spiegato Dadone- si è trattato di proposte che anche il Governo aveva già in mente, come il sostegno alle famiglie per il congedo parentale, la sospensione delle rate dei mutui o il riconoscimento delle giornate di lavoro per chi stava in Quarantena”. “Era comunque importante includere in questo percorso anche l’opposisione, far capire che non solo il Governo ma anche tutto il Parlamento era coeso nell’affrontare questa importante pandemia”.

10.45 – Zingaretti: “Attivo Covid hospital al Gemelli”

Attivo da oggi il Covid2 Hospital al Columbus Gemelli, una risposta eccezionale in pochi giorni. Grazie a tutti gli operatori che sono in prima linea con generosità. Oggi un altro passo concreto nella costruzione della rete contro il coronavirus. Ora avanti in tempi rapidi con l’apertura del Covid3 e Covid4 Hospital”. Lo scrive su Twitter il segretario Pd e presidente del Lazio Nicola Zingaretti.

10.35 – Emiliano: “Smontata e rimontana la sanità della Puglia”

“Scambierei il mio ruolo di presidente della Regione Puglia per avere subito 280 ventilatori e 150mila mascherine al mese” per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite di Studio24 in onda su Rainews. “Possiamo provare a sopportare l’ondata di contagio – ha proseguito – noi contiamo di poter gestire 2mila ammalati contemporaneamente. Alle 12 facciamo la prima conferenza stampa telematica e presenteremo il piano ospedaliero della Puglia. Abbiamo smontato e rimontato l’intero sistema ospedaliero pugliese, dedicandolo in parte al Covid-19 e chiudendo l’ingresso ad altre tipologie di patologie”.

10.30 – Videoconferenza ministri Ue intero e salute

Alle ore 11 si svolgerà la prima riunione in videoconferenza dei 56 ministri europei della Salute e dell’Interno sull’epidemia di coronavirus. A presiederla saranno i commissari Ue per la gestione delle crisi, la salute e gli Affari interni, Lenarcic, Kyriakides e Johansson. Ne dà notizia su Twitter il commissario Lenarcic, sottolineando: “ci concentreremo sulla disponibilità di materiale protettivo e la gestione dei confini per assistere gli Stati membri nel dare la migliore risposta europea possibile”.

10.20 – Bari, cimiteri chiusi al pubblico

Da ieri i cimiteri di Bari e dei quartieri cittadini esterni, Palese, Santo Spirito, Carbonara, Ceglie del Campo, Loseto e Torre a Mare sono chiusi al pubblico, nel rispetto delle normative emanate relative all’emergenza Coronavirus, fino a nuove direttive. Lo rende noto la ripartizione Patrimonio-Servizi Cimiteriali del Comune. Saranno assicurati giornalmente e nei giorni feriali i servizi cimiteriali relativi alle tumulazioni, inumazioni e cremazioni.

10.15 – Mancano termoscanner, parte in ritardo nave per Capri

A causa della mancanza dei termoscanner utili a misurare la temperatura dei passeggeri, è saltata la corsa della prima nave veloce della Caremar in partenza da Napoli alle 5.35 e diretta a Capri. Solo dopo le proteste dei sindaci dell’isola, e il reperimento dei necessari termoscanner, la situazione si è sbloccata consentendo la partenza del mezzo con circa due ore di ritardo.

10.14 – Orlando (Pd): “Ue dovrà aiutare, se crolla Italia crolla l’Europa”

“Siamo di fronte a un cantiere aperto sul quale bisognerà intervenire più volte. L’Unione Europea dovrà dare una mano e non c’è nemmeno da discutere perché siamo di fronte a un evento che sta iniziando a riguardare negli stessi termini tutti i paesi ma soprattutto perché il crollo dell’economia italiana rischia di essere il crollo dell’economia europea. Ci sono tutti gli elementi per chiedere un sforzo congiunto e comune”. Lo afferma Andrea Orlando, vicesegretario del Pd a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24.

10.12 – Italiano muore in crociera alle Cayman, era positivo

Un cittadino italiano di 69 anni è morto in un ospedale delle isole Cayman dove si trovava per una crociera insieme alla moglie. L’uomo è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta la stampa locale modenese.

10.00 – Viceministro Misiani: “Stop bollette andrebbe oltre le coperture”

“Sui mutui facciamo un’operazione di potenziamento del fondo Gasparrini, che viene esteso ai lavoratori autonomi. Abbiamo ragionato sulla riduzione delle bollette ma si sarebbe andati oltre il nostro spazio di copertura: con queste misure stiamo utilizzando tutti i 25 miliardi”. Così il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, a “Circo Massimo” su Radio Capital, come riferisce la stessa in una nota, indicando alcune delle misure economiche del decreto per aiutare famiglie e imprese e fronteggiare l’impatto del Coronavirus

9.42 – Fontana: “Abbiamo bisogno di un aiuto diretto”

“Ieri ero un pò preso dalla delusione di non vedere questi sforzi che dovrebbero essere concentrati in questo luogo” lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Centocittà su Rai Radio1, aggiungendo: “noi abbiamo bisogno di aiuto diretto”. Ieri nel confronto con il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri “siamo riusciti a mettere un pò di cose a posto”.

9.40 – Fontana: “Inizia a vedersi inversione di tendenza”

“Grazie al cielo si vede qualche passo avanti”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Centocittà su Rai Radio1 parlando della curva dei contagi. “Non ho ancora visto i dati di oggi – spiega – ma c’è un aumento meno forte,, non è più un’impennata come era fino a due tre giorni fa”. “Speriamo – ha aggiunto il governatore – che sia l’inizio dell’inversione, anche se non oso dirlo. Lo dico sottovoce, ma potrebbe essere l’inizio dell’inversione. Nei prossimi giorni quando l’effetto delle misure aggiunte e della presa di coscienza si farà sentire l’inversione inizierà”.