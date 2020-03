Il silenzio è interrotto dal suono acuto delle sirene. Per le strade, a parte qualche bus e un’auto isolata, sfrecciano le ambulanze. Ma non solo: a passo più lento, si infilano nelle vie i carri funebri. La città di Bergamo, ogni giorno, registra il suo bollettino di guerra: 53 vittime mercoledì, poi 61, ieri 50. “I decessi sono quintuplicati, c’è una sepoltura ogni mezz’ora“. A parlare è l’assessore all’Innovazione e ai Servizi cimiteriali, Giacomo Angeloni. Risponde al telefono, ma dopo pochi minuti si deve interrompere: “Ho un’altra chiamata urgente”. È in contatto costante con gli uffici del Comune. “I dipendenti sono stremati. Stanno facendo un enorme sforzo per assicurare la continuità dei servizi ai cittadini”. Leggi Anche Coronavirus dall’epicentro di Alzano: tutti malati in casa e solo l’ululato delle sirene. Il reportage di Francesca Borri

La provincia di Bergamo è la più colpita dal coronavirus. Ieri i contagi avevano raggiunto quota 2.368, con un +232 sul giorno precedente. Ma sono numeri che ormai non vengono più considerati. Perché l’attenzione è puntata sulla tenuta del sistema sanitario, con gli ospedali al limite, e sui decessi. “Oggi il virus è talmente diffuso che quei numeri risultano poco verosimili. La motivazione è che i tamponi sono pochi. Bisogna concentrarsi su altro”. Carmelo Bertocchi è il sindaco di Alzano Lombardo, il comune della Valle Seriana che per giorni ha vissuto l’evitabile balletto della “zona rossa” prima che tutta Italia diventasse zona arancione. Fino a ieri, 45 morti. Stamattina altri cinque.

Quindici chilometri più a nord, a Cene, è morto il primo sindaco risultato positivo al virus: Giorgio Valoti, 70 anni. Tra i due comuni, esattamente a metà, c’è Nembro, l’altra cittadina insieme ad Alzano appartenente al focolaio del Bergamasco. Claudio Cancelli, il primo cittadino, è positivo da due settimane. “Ci sono molti anziani a casa con difficoltà respiratorie – racconta Bertocchi – Non vengono ricoverati perché gli ospedali sono pieni, così i nostri dieci medici di base li curano a casa. Ci stiamo occupando di recuperare ossigeno e i dispositivi sanitari”. Come nel capoluogo, anche ad Alzano non si sa più dove mettere i feretri: “Abbiamo riconvertito alcune chiese all’interno del cimitero per allocare le salme e il forno è ultra congestionato”. Le aziende, di cui la valle è ricca, procedono in ordine sparso: la Polini ha chiuso lunedì (come gli stabilimenti della Brembo di Stezzano, Curno e Mapello) mentre la maggior parte manda avanti la produzione. Punto, questo, su cui è tornato a esprimersi il sindaco del capoluogo, Giorgio Gori, chiedendo al governo lo stop delle industrie.

La chiesa di Ognissanti, a Bergamo, è diventata una gigantesca camera mortuaria. Da tre giorni, chi muore negli ospedali della città viene portato lì. “C’è un via vai di salme impressionante”, ammette, con sconforto, Angeloni. Indicative, in tal senso, le pagine di necrologi quintuplicate in una settimana e che occupano i quotidiani locali (su L’Eco di Bergamo di oggi ci sono 11 pagine). “Se i numeri restano questi, dobbiamo chiedere aiuto. Il forno crematorio lavora 24 ore al giorno, così abbiamo comunicato ai servizi di pompe funebri di andare fuori provincia o addirittura fuori Regione”. L’ultimo decesso a fare notizia è quello di un operatore del 118, in servizio alla centrale operativa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Era stato contagiato dal Covid-19, aveva 47 anni. La centrale (Soreu) era stata chiusa e sanificata qualche giorno prima proprio perché altri suoi colleghi avevano accusato sintomi ed erano stati mandati a casa.

Twitter: @albmarzocchi