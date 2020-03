“Devo parlare di un episodio tristissimo: due operatori sono stati denunciati perché vendevano abusivamente mascherine e guanti. Prodotti che fatichiamo a reperire per medici e infermieri. Un comportamento infame, come ha detto il presidente Bonaccini”. Sono le parole dell’ex assessore dell’Emilia-Romagna alla Sanità e attuale commissario ad acta per l’emergenza coronavirus, Stefano Venturi, che nel quotidiano punto sulla situazione in Regione ha parlato del caso, avvenuto a Parma, in cui un dipendente dell’Ausl e un operatore sanitario sono stati denunciati per aver rubato centinaia di presidi sanitari per poi rivenderli a prezzi alti in una sala slot. Nel video, in diretta su Facebook, è trasparita la rabbia di Venturi: “Non c’è una frase che possa descrivere comportamenti di questo tipo. È del tutto evidente che sul piano disciplinare queste persone non avranno alcuno sconto”.

