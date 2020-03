“In questi anni abbiamo fatto tanti sacrifici per far vivere la città, per portare i turisti. Sono sicuro che ce la faremo, ne usciremo. Dobbiamo avere fiducia”. È il messaggio che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha voluto mandare ai propri cittadini, in diretta Facebook, mentre camminava per le strade del capoluogo pugliese. Il primo cittadino non è riuscito a trattenere le lacrime mentre passava accanto ai locali chiusi: “Recupereremo tutto quanto abbiamo fatto in questi anni”, ha concluso. Il video ha aperto la puntata di ieri di Sono le Venti, il programma condotto da Peter Gomez sul Nove.

