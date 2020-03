“Mi rivolgo a chi partecipa a dibattito pubblico: bisogna procedere con attenzione e senso di responsabilità”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sull’emergenza coronavirus. “L’obiettivo prioritario è la salute dei cittadini, però teniamo conto che ci sono anche altri interessi in gioco, quindi bisogna sempre procedere con attenzione. Stiamo attenti, non affidiamoci a istanze emotive”. Conte rimarca come ci siano “interessi gioco che vanno contemperati”, anche quando si valutano “misure più restrittive: non vorrei che l’Italia si svegliasse” e scoprisse che gli altri interessi in gioco sono stati “esiliati”.

