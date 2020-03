In queste ore sta circolando sui social network un filmato con protagonista il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, che nega l’esistenza dell’emergenza da Coronavirus.”È un’influenza. Torniamo a riempire autobus e aerei, non siamo coglioni” dice. Il video però risale al 27 febbraio, quando ancora il contagio sembrava limitato, e prima che la situazione si aggravasse in maniera tale da spingere il Governo a varare misure d’urgenza e a imporre numerose e severe restrizioni

