“Uscire solo per lo stretto necessario e indispensabile“, è il messaggio ribadito ancora una volta dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa per gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus . In merito al nuovo decreto che blinda sostanzialmente tutta Italia Borrelli ha sottolineato che è possibile “fare una dichiarazione anche quando vengono richiesti i documenti” ma che l’autocertificazione “va portata anche da chi va a piedi”. La misura ipotizzata di una “chiusura generalizzata”, invece, conclude “deve essere ancora valutata”.

