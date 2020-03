“Piuttosto che protrarre un’agonia che dura mesi, credo sia meglio arrivare a una chiusura totale, così da bloccare definitivamente il contagio”. Così il governatore della Regione Veneto Luca Zaia in una conferenza stampa trasmessa su Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus. Il presidente fa quindi un passo indietro rispetto a quanto detto pochi giorni fa in merito ai decreti emessi dal governo, “troppo duri” per le province venete incluse nel dpcm dell’8 marzo, cioè Venezia, Padova e Treviso. Al momento è solo uno scenario, specifica Zaia, ma “è fondamentale isolare il virus, e più rallentiamo la velocità di contagio e più respiro diamo alle nostre strutture sanitarie”.

