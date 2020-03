“Finalmente qualcuno ci ha ascoltato ma esco preoccupato: abbiamo portato la voce di chi chiede di chiudere tutto adesso per poi ripartire, ma la risposta è stata ancora no, ancora totale incertezza”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi sull’emergenza coronavirus. “M sembra che qualcuno non abbia chiaro che cosa sta succedendo nella metà degli ospedali italiani. Qualcuno sta sottovalutando l’emergenza sanitaria“.