Per contenere il contagio del coronavirus il governo chiude l’intera Lombardia e altre quattordici province di quattro Regioni. La misura è prevista dall’articolo 1 del nuovo decreto del presidente del consiglio. Insieme alla chiusura che crea una nuova enorme zona rossa – in pratica mezzo Nord Italia e un pezzetto del Centro – entrano in vigore tutta una serie di nuove norme valide in tutta Italia: dalla chiusura di pub e discoteche, alla sospensione delle attività scolastiche fino allo stop a teatri, cinema, cerimonie religiose. Dopo le richieste dei sindaci dei capoluoghi della Lombardia, gli allarmi lanciati dagli anestesisti e rianimatori, dunque, il governo contrattacca e vara misure assolutamente eccezionali per provare a fermare il coronavirus. Ieri, nella parte conclusiva del consiglio dei ministri finito a tarda notte il premier Giuseppe Conte ha condiviso con i ministri presenti la necessità di una ulteriore stretta informandoli e condividendo con loro preoccupazioni per la nuova iniziativa in arrivo. In serata è quindi circolata una bozza di decreto, diffusa da tutti i principali quotidiani online, ma che alla mezzanotte dell’8 marzo non era ancora entrata in vigore. Un vero problema visto che a leggere il documento le misure entravano in vigore proprio dall’8 marzo e fino al 3 aprile. Nel frattempo i governatori delle Regioni interessetate avevano già esternato i propri malumori. Alla fine il premier è stato costretto a convocare una conferenza stampa nottetempo, per annunciare di aver firmato – dopo le 3 della notte – il decreto che nella versione finale è l’accorpamento di due diversi documenti: uno rivolto alla Lombardia e alle 14 province rosse, un altro per tutto il territorio nazionale. Il testo definitivo del decreto, ha detto Conte in nottata, sarà diffuso durante la giornata di domenica

Le nuove zone rosse – L’articolo più importante del decreto è il primo, quello che prevede il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre undici province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia. In queste zone è vietato “in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”. Si prevede inoltre il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”. Nelle zone interessate dal nuovo decreto basterà ai cittadini qualche linea di febbre – sopra i 37 gradi – per restare nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti. Leggi Anche In Italia 5.883 casi, oltre 1000 in più di venerdì. Altri 36 morti. Verso la chiusura della Lombardia e altre 11 province

Stop musei, pub, discoteche, cinema, centri commerciali nel week end – La stretta riguarda anche “tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”. Vengono chiusi anche “i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura”. Stop anche a alle “attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. Non vengono chiusi i ristoranti e i bar ma “con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”. Permessa l’apertura di tutte le altre strutture ma “in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”. Il decreto prevede anche la chiusura “nelle giornate festive e prefestive” delle “medie e grandi strutture di vendita”, cioè i centri commerciali “nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”. Vedi Anche Borrelli: “Vinciamo questa guerra se nostri concittadini adottano comportamenti responsabili. Cambiamo modo di vivere”

Ok a mezzi pubblici, sospesi congedi per lavoratori sanitari – Non si fermano i mezzi pubblici e non si chiudono gli uffici pubblici ma “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie”. Sospesi, invece, “i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale”. Stop poi alle “procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro“. Vedi Anche Assessore Gallera ai lombardi: “State a casa ed evitate assembramenti. Infezione si sta propagando in tutta la regione”

Sospesi eventi sportivi, stop stazioni sciistiche – Il decreto ferma lo sport nelle zone rosse: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metrosi raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie”. Chiusi anche gli impianti nei comprensori sciistici. Vedi Anche L’annuncio di Zingaretti: “Io positivo. Sto bene, continuerò a lavorare dall’isolamento seguendo tutti i protocolli”

Stop scuole e università – Per quanto riguarda le scuole, vengono chiusi “i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie”.

Sanzioni per chi viola – Una parte del decreto riguarda le chiese e le cerimonie religiose: “L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri“. A fare rispettare le regole sarà il prefetto che potrà avvalersi delle forze di polizia, “con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate”. Chi viola le nuove norme è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, cioè l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità punita con l’arresto fino a 3 mesi.

Bonaccini e Fontana chiedono modifiche – “Non posso non evidenziare che la bozza del Decreto del presidente del Consiglio è, a dir poco, pasticciata e necessita da parte del governo di chiarimenti per consentire ai cittadini di capire cosa si può fare o meno”, ha detto – poco prima dell’approvazione definitiva – il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Per il governatore lombardo, “la bozza del provvedimento del governo sembra andare nella direzione del contenimento della diffusione del virus, invitando, con misure più incisive, i cittadini alla prudenza”. Chiede comunque delle modifiche: “Siamo in contatto con i rappresentanti del Governo per cercare di mettere i cittadini e le categorie sociali in condizione di capire cosa possono fare domani. Abbiamo inviato a Roma le nostre osservazioni e la collaborazione tra i nostri tecnici e quelli di Palazzo Chigi è costante”. Simile l’intervento del presidente dell’Emilia Romagna: “Abbiamo ricevuto solo tre ore fa dal Ministero della Salute la bozza dei due nuovi Dpcm con le misure ulteriormente restrittive anti-Coronavirus. Talune di queste prefigurano agli occhi di molti la possibile introduzione di una grande zona rossa, estesa dalla Lombardia a diverse province dell’Emilia-Romagna, del Veneto, del Piemonte e delle Marche. Non è propriamente così, ma alcune parti del provvedimento possono risultare di dubbia interpretazione e domani di difficile applicazione”. Il presidente dell’Emilia-Romagna ha pubblicato un post su facebook: “C’è addirittura chi ci sta chiedendo se lunedì potrà recarsi o meno al lavoro o se verrà introdotto il fermo produttivo. Ben comprendendo che queste nuove limitazioni sono dettate da indicazioni imprescindibili del Comitato tecnico-scientifico e condividendo l’obiettivo di contenere con ogni mezzo la diffusione del virus, riteniamo necessario poter meglio valutare la coerenza dei provvedimenti, che impattano peraltro in modo disomogeneo sul nostro territorio regionale. Per queste ragioni – scrive Bonaccini – ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise“. Giulio Gallera, il ministro della Lombardia al Welfare, parla di bozza “ancora confusa e piena di ambiguità” perché “parla di evitare in modo assoluto ogni spostamento, è vietato o non è vietato? evitare è un invito o un obbligo? Perché noi abbiamo bisogno di dare un messaggio molto forte ai nostri cittadini e cioè che per bloccare la diffusione del virus e continuare a garantire le cure salvavita abbiamo bisogno che la gente si fermi”.

LA BOZZA DEL DECRETO DEL GOVERNO